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Francia y España enfrentan incendios históricos

El calor extremo y la sequía impulsan una temporada de fuegos sin precedentes en Europa. Más de 300 mil personas fueron desplazadas y se quemaron más de 300 mil hectáreas en ambos países, en una de las peores crisis forestales de las últimas décadas

Francia y España enfrentan incendios históricos
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Francia y España atraviesan una de las temporadas de incendios forestales más graves de las que se tenga registro.

Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la sequía prolongada generaron focos de gran intensidad que ya obligaron a evacuar a más de 300 mil personas y consumieron más de 300 mil hectáreas.

Las autoridades europeas calificaron las evacuaciones como una de las mayores operaciones de desplazamiento de población en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

En Francia se evacuaron más de 250 mil personas (220 mil solo en la región de Gironde), mientras que en España fueron 76 mil los evacuados y otras 30 mil permanecen confinadas.

Los datos oficiales confirman el carácter excepcional de la temporada: en Francia se quemaron 115 mil hectáreas desde enero (récord histórico reciente) y en España 153 mil hectáreas, seis veces más que en el mismo período de 2025.

El incendio de Ávila, cerca de Madrid, superó las 50 mil hectáreas afectadas, y en Almería se registraron 13 víctimas fatales.

Los especialistas vinculan la gravedad de los incendios al cambio climático.

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