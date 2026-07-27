Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2026 ECONOMIA

Los bancos aceleran el desarrollo de activos digitales con el foco puesto en las Pymes

Dos de los principales grupos financieros del país avanzan en proyectos para emitir pesos digitales destinados al segmento empresarial. Buscan ofrecer pagos más rápidos, reducir costos operativos y desarrollar nuevos servicios financieros mediante tecnología blockchain, en un mercado que vuelve a mirar a los activos digitales.

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