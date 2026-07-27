Los bancos aceleran el desarrollo de activos digitales con el foco puesto en las Pymes
Dos de los principales grupos financieros del país avanzan en proyectos para emitir pesos digitales destinados al segmento empresarial. Buscan ofrecer pagos más rápidos, reducir costos operativos y desarrollar nuevos servicios financieros mediante tecnología blockchain, en un mercado que vuelve a mirar a los activos digitales.
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Los bancos vuelven a apostar por los activos digitales. Luego de que el Banco Central frenara en 2022 los primeros intentos de entidades financieras de ofrecer criptomonedas a sus clientes, dos grupos bancarios argentinos avanzan en el desarrollo de pesos digitales orientados exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Según reveló iProUP, tanto Grupo Bind como Grupo Petersen trabajan en iniciativas propias que les permitirían ofrecer versiones digitales del peso dentro de estructuras separadas de sus negocios bancarios tradicionales, con el objetivo de evitar conflictos con la regulación vigente.
La estrategia apunta a un mercado diferente al que intentaron captar en el pasado bancos como Galicia, Brubank y Ualá. En lugar de enfocarse en el cliente minorista, los nuevos proyectos buscan brindar soluciones para empresas, ofreciendo pagos más rápidos, menores costos de transacción y la posibilidad de desarrollar nuevos productos financieros sobre infraestructura blockchain.
En el caso de Grupo Bind, la iniciativa se desarrolla a través de BEN, su proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV). De acuerdo con fuentes del mercado citadas por iProUP, la entidad tenía en estudio la creación de un peso digital propio. El proyecto se complementa con la reciente alianza estratégica con Circle, la empresa emisora de la stablecoin USDC, para ofrecer servicios vinculados al dólar digital a las Pymes.
Por su parte, Grupo Petersen ,propietario de los bancos San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, avanza mediante su subsidiaria San Juan Fideicomisos S.A. El proyecto contempla la emisión del denominado DIPE sobre la blockchain de Ethereum y ya cuenta con un whitepaper, el documento técnico que describe el funcionamiento de este tipo de desarrollos.
La iniciativa cuenta además con la colaboración de Lirium, empresa especializada en infraestructura cripto que también trabaja con Galicia y Brubank, lo que refleja el creciente interés del sector financiero por integrar herramientas basadas en blockchain a su oferta de servicios.
El foco en las Pymes no es casual. Para las entidades financieras, la banca corporativa representa actualmente uno de los segmentos más rentables, ya que las empresas suelen mantener relaciones comerciales más estables con sus bancos y demandan productos financieros de mayor volumen que los clientes individuales.
Al mismo tiempo, el negocio minorista enfrenta una competencia cada vez más intensa por parte de billeteras virtuales y plataformas de activos digitales. En ese contexto, los bancos buscan diferenciarse ofreciendo soluciones específicas para el sector productivo, donde consideran que existe un mayor potencial de crecimiento para los servicios financieros digitales.