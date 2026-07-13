No hay tal enroque: Romo sigue como presidente de bloque y Osaba de vice

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En la previa de la nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que comenzará a las 15 horas, se dio marcha atrás a un enroque de cargos dentro del bloque de La Libertad Avanza.
Pese a que estaba previsto que Agustín Romo sea el nuevo vicepresidente de Diputados y Juanes Osaba el presidente de bloque, finalmente no habrá tal enroque y todo quedará como estaba dentro del espacio libertario. Sin embargo, un legislador violeta deslizó la posibilidad de que el mismo se realice en el próximo encuentro parlamentario
Entre los motivos por los cuales no sale esta modificación aparece un desacuerdo con el oficialismo. Desde Fuerza Patria querían tener dos tercios para aprobar un proyecto del senador Federico Faggioli sobre personas en situación de calle. Pese a que los libertarios dieron el visto bueno, desde el PRO y la UCR no respaldan la iniciativa y la misma terminará por caerse, al igual que el cambio de autoridades entre los libertarios.
Como no podía darse la situación de un voto conjunto entre el peronismo y La Libertad Avanza, tras el rechazo del PRO y la UCR, el enroque de cargos terminó cayéndose.
Si bien el enroque está confirmado desde hace tiempo, todavía no pudo ser aprobado en el recinto. En la previa al último encuentro de la Cámara Baja, los libertarios buscaron avanzar con el cambio previsto entre el caputista Agustín Romo, actual titular de la bancada, y el parejista Juanes Osaba, quien ocupa una de las vicepresidencias.
Sin embargo, en aquél encuentro donde se iba a debatir el Fondo de Fortalecimiento Municipal, la oposición se unificó para llevar adelante una sesión especial por la caótica situación del IOMA.
En la reunión de labor parlamentaria de dicha sesión, mientras debatían qué proyecto relacionado al pedido de los intendentes respecto del libre uso de fondos, el oficialismo decidió aplicar un castigo a los libertarios por sumarse al reclamo opositor y bloqueó el recambio de los violetas al no dar número (se necesitaban dos tercios de los presentes).
Como elemento disuasorio, los peronistas usaron un argumento convincente: les recordaron que si lo llevaban al recinto y no tenían los votos, no iban a poder tratarlo nuevamente durante el transcurso de este año legislativo. “Esperamos que valoren nuestro gesto de avisarles, les evitamos nuevo papelón en el recinto”, lanzaron.
Pasados unos cuantos días de aquel hecho, y pese a la confianza de los libertarios para que salga el enroque, el mismo no se podrá concretar. Lo que si se puede concretar es la confirmación de dos integrantes del Consejo de la Magistratura. Los mismos serían los diputados Mariano Cascallares y Sofía Vanelli, pero todo quedará por confirmarse.
A su vez, se espera el tratamiento de dos proyectos que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara