Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026 SE COMPLICÓ TODO

No hay tal enroque: Romo sigue como presidente de bloque y Osaba de vice

Pese a que todo indicaba que el cambio estaba confirmado, hubo una serie de complicaciones que derivaron en la caída del mismo. Hay chances de que se concrete en la próxima sesión.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.