Volver | La Tecla Nacionales 13 de julio de 2026 AGENDA LEGISLATIVA

Con polémicos proyectos pendientes, el Congreso entra en receso hasta el segundo semestre

Con una última sesión prevista en el Senado y una actividad prácticamente nula en la Cámara de Diputados, el Congreso inicia el receso invernal tras un primer semestre que dejó avances para el oficialismo, pero también numerosos proyectos pendientes.

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