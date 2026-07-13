Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de julio de 2026 ALERTA TURÍSTICA

Mar del Plata cerró un fin de semana largo con balances preocupantes

Con una ocupación hotelera que apenas superó el 25 por ciento y una marcada caída del consumo, el sector comercial y turístico enciende las alarmas de cara a las vacaciones de invierno. El rol del EMTURyC comandado por Diego Juárez queda, una vez más, en el centro del debate político.

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