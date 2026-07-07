La crisis de la construcción bonaerense, en cifras

NO ES PROFETA EN SU TIERRA

Con la interna al rojo vivo en su territorio, Kicillof se lanza hacia el interior Mientras el enfrentamiento en el peronismo bonaerense no amaina, el Gobernador busca sumar apoyos en el resto del país. Mojones de una gira que lo llevará por otras provincias mientras en Buenos Aires la pelea con los propios es más intensa que con la oposición.