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Martes, 7 julio 2026
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DIAGNÓSTICO

La crisis de la construcción bonaerense, en cifras

Desde la Provincia trazaron un panorama de la debacle del sector, el que más empleos perdió desde 2023. Y advirtieron que “es necesario un cambio de rumbo”.

La crisis de la construcción bonaerense, en cifras
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La crisis del sector de la construcción en la provincia de Buenos Aires no cede, sino que sigue profundizándose, advirtió el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

En una publicación en redes, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof subrayó que “es necesario un cambio de rumbo” para evitar que la recesión que afecta a este ámbito produzca consecuencias “estructurales”.

El sector fue el que más puestos de trabajo perdió desde 2023 (más de 86.000), y esto tiene consecuencias en otras ramas de la economía, como el comercio y los servicios, explicó el ministro.

López se refirió a la caída de la producción de insumos vitales para la construcción, como cemento (–23,9% en los primeros meses de este año respecto del mismo período de 2023), acero (–10,4%) y hierro (–3,2%), y puntualizó que esta baja es consistente con lo que se observa a nivel nacional.

“La crisis de la construcción bonaerense es profunda”, sintetizó el titular de Economía.
 

“La construcción encabeza la destrucción de empleo desde 2023, con más de 86.000 puestos formales perdidos – el sector más golpeado de toda la economía”, señaló el ministro. “Cada puesto perdido en construcción arrastra a comercios, servicios y proveedores locales”.

“Construcción parada, insumos en caída, empleo destruido. El sector no se recupera solo: necesita inversión pública, crédito accesible y salarios que sostengan la demanda. Es necesario un cambio de rumbo antes de que las consecuencias de esta parálisis sean estructurales”, advirtió.
 

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