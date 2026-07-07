Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 EN BUSCA DE RECETAS

¿Qué hacer con la seguridad en la Provincia? Jornada en el Senado bonaerense

El encuentro, del que participaron especialistas y legisladores, apuntó a trazar un diagnóstico y proponer reformas que profesionalicen y descentralicen el sistema.

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