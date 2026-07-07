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¿Qué hacer con la seguridad en la Provincia? Jornada en el Senado bonaerense

El encuentro, del que participaron especialistas y legisladores, apuntó a trazar un diagnóstico y proponer reformas que profesionalicen y descentralicen el sistema.

¿Qué hacer con la seguridad en la Provincia? Jornada en el Senado bonaerense
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¿Qué hacer con la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Es la pregunta que motorizó un encuentro de especialistas y legisladores, que se realizó hoy en el Senado bonaerense, y que apuntó a realizar un diagnóstico de esta problemática y proponer soluciones estructurales.

El conversatorio fue organizado de manera conjunta por la Fundación Konrad Adenauer y los senadores de Hechos María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón. Por la fundación participó su representante adjunta en la Argentina, Carmen Dragon.

Uno de los ejes de la jornada fue la necesidad de descentralizar la investigación del delito. Sobre este tema expuso el director de la Policía Judicial, Juan Manuel García Blanco.

“Lo que buscamos es la profesionalización del sistema, con una mirada estratégica que permita la coordinación entre los diferentes estamentos. Es fundamental que un fiscal de Mar del Plata, Necochea o Trenque Lauquen tenga exactamente las mismas herramientas que uno del AMBA”, dijo García Blanco. También subrayó la importancia de contar con equipos multidisciplinarios integrados por médicos, psicólogos, investigadores y, fundamentalmente, especialistas en crímenes digitales capaces de operar ante los desafíos que conllevan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, Sebastián Basso disertó sobre la regionalización del sistema de seguridad, de manera de poder abordar la complejidad del territorio bonaerense.

En ese sentido, Subiza destacó que “la descentralización y regionalización son indispensables para dar un abordaje eficiente a la profunda heterogeneidad que representa la provincia de Buenos Aires”.

El evento concluyó con un espacio de intercambio donde se ratificó el compromiso institucional de seguir promoviendo ámbitos de debate técnico y legislativo que consoliden políticas de Estado a largo plazo en materia de seguridad ciudadana.
 

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