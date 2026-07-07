Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 NEGOCIANDO

Paritaria bonarense: qué les ofreció la Provincia a los estatales

El gobierno de Axel Kicillof inició una nueva ronda de negociación salarial con los gremios. Los docentes ya evalúan la propuesta para su sector. ¿Qué oferta considerarán los sindicatos de la administración pública?

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