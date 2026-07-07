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Paritaria bonarense: qué les ofreció la Provincia a los estatales

El gobierno de Axel Kicillof inició una nueva ronda de negociación salarial con los gremios. Los docentes ya evalúan la propuesta para su sector. ¿Qué oferta considerarán los sindicatos de la administración pública?

Paritaria bonarense: qué les ofreció la Provincia a los estatales
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El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ya se encuentra en medio de otra ronda de negociaciones paritarias con los gremios de las distintas ramas que componen el Estado bonaerense. Hoy, mientras los docentes evalúan la oferta realizada a su sector, les presentó a los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública otra propuesta de mejora salarial. ¿De qué se trata?

La reunión entre los funcionarios provinciales y dirigentes de las ramas bonaerenses de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tuvo lugar esta mañana. En la ocasión, la Provincia formalizó una propuesta que va en espejo con la que realizó a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Es decir: tanto a los docentes como al resto de los estatales (excepto los judiciales, que negocian por separado), el gobierno de Kicillof les ofreció un aumento de sueldo escalonado que llegará al 7% en el sueldo de agosto.

Esto quiere decir que no se contempla un aumento retroactivo para junio, que tenga incidencia en el sueldo y el medio aguinaldo, sino que operaría sobre los salarios de julio y agosto.

La oferta de la Provincia es un incremento salarial del 5% en julio (a cobrar en los primeros días de agosto) y de un 2% más en agosto (pagadero en septiembre), siempre calculando los porcentajes sobre el salario de junio.

Los sindicatos pondrán la propuesta a consideración de las bases y le darán su respuesta al gobierno de Kicillof.
 

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