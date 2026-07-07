Los festejos en los municipios tras la victoria de Argentina
Con la clasificación consumada a los cuartos de final del Mundial, los bonaerenses fueron a las calles a celebrar el triunfo frente a Egipto.
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El triunfo de la selección Argentina frente a Egipto por 3 a 2 se celebró en todos los puntos de la provincia de Buenos Aires. Cuando el árbitro francés decretó el final del partido, miles de bonaerenses salieron a las calles en sus municipios para celebrar el pase a cuartos de final.
Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la selección de Scaloni se impuso por 3 a 2 frente a Egipto y espera rival en la siguiente instancia. El partido fue realmente para el infarto, donde el equipo nacional perdía 2 a 0 cuando faltaban 20 minutos para que termine el partido.
El gol de Fernández desató la locura de los argentinos, que siguen atentos el partido entre Colombia y Suiza para conocer al rival de la siguiente fase.
La ciudad de La Plata tuvo una gran convocatoria en las calles 7 y 50. Miles de personas se congregaron en la tradicional esquina de la ciudad para celebrar el triunfo de la selección. Por su parte, en Mar del Plata, también hubo festejos por la victoria en la Plaza San Martín. La Tecla se encuentra en el lugar de los hechos, donde miles de personas viven felices los festejos por el pase a cuartos.
También hubo una fuerte concentración en varios distritos del Conurbano bonaerense. En Avellaneda, Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi organizaron un fan fest para que los vecinos puedan ver el partido en comunidad. Por su parte, en Quilmes también se desató la locura en la plaza Conesa
A su vez, en el interior de la provincia también hubo festejos. En algunos municipios como Bahía Blanca y Junín, las principales plazas de la ciudad están colmadas de vecinos. En San Andrés de Giles también hubo una fuerte convocatoria, de acuerdo a lo publicado en este video de InfoCiudad.