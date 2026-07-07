Espert cuestiona y desafía a la Justicia: “Declararé cuando sea imparcial”
El exdiputado, investigado por presunto lavado de dinero, se negó a responder preguntas del fiscal y pidió que sea apartado de la causa. Dice que el funcionario judicial se extralimitó, que se filtró información a la prensa y que se le dio un trato desigual.
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El exdiputado José Luis Espert, investigado en una causa por presunto lavado de dinero, declinó hoy responder preguntas, pidió hoy que el fiscal que lleva adelante la pesquisa sea apartado de la causa y anunció: “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”.
Espert se presentó en los tribunales federales de San Isidro, donde se tramita el expediente, pero no para responder las preguntas del fiscal Fernando Domínguez sino para presentar un escrito en el que solicita que el funcionario sea apartado de la investigación y ésta quede en manos del juez, Lino Mirabelli.
“Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde”, anunció el exlegislador en un posteo en redes en el que resume los lineamientos del escrito que le entregó al magistrado.
Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s
En efecto, la estrategia de Espert es cuestionar la objetividad e imparcialidad de Domínguez. Entre otras cosas, señaló que se le dio un trato “desigual”, brindándole a su defensa muy poco tiempo para analizar la prueba; que el fiscal “se apartó del deber de objetividad que la Constitución le impone” al analizar “más de seis años de comunicaciones de ocho líneas telefónicas” para verificar los datos de “un único contrato” (el que suscribió con el empresario Federico “Fred” Machado, condenado en los Estados Unidos por lavado de activos y sospechado de vínculos con el narcotráfico), y que hubo “filtraciones sistemáticas” de información secreta a la prensa.
Espert también aduce en su presentación que lo investigan en dos causas separadas por los mismos hechos, lo que constituye “un doble juzgamiento”, contrario a las disposiciones legales.
Además, señaló que su defensa aportó hoy al juzgado “prueba de una contundencia difícil de igualar”, consistente en una serie de correos electrónicos relativos al contrato en cuestión. Pero pidió que sea el juez, y no el fiscal, quien evalúe esa prueba e interrogue a los testigos propuestos por sus abogados.