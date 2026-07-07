Espert cuestiona y desafía a la Justicia: “Declararé cuando sea imparcial”

MUNDIAL 2026

Argentina ganó un partido para el infarto y está en los cuartos de final Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la selección se impuso 3 a 2 frente a Egipto en un partido increíble para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Espera por Colombia o Suiza en cuartos.