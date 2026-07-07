Apps
Martes, 7 julio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
MUNDIAL 2026

La Scaloneta espera rival: Colombia y Suiza definen por penales

Al fin de los 90 minutos y del alargue empataron 0 a 0 y los penales definirán el último lugar en los cuartos de final. El ganador se enfrentará a la selección Argentina el próximo sábado.

La Scaloneta espera rival: Colombia y Suiza definen por penales
Compartir

Al término de los 90 minutos de juego y de los 30 de la prórroga, Suiza y Colombia empataron 0 a 0 en el BC Place de Vancouver, en Canadá, mientras la selección Argentina espera por uno de los dos para el partido de cuartos de final que se jugará el próximo sábado a las 22. Los penales decidirán quién sigue en el Mundial

Los lusos y el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo no pudieron sacarse diferencias en un encuentro parejo, con algunas situaciones frente a los dos arcos que encontraron resistencia de ambos arqueros y algo de mala puntería por parte de los atacantes.

Se define de esta manera el último clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, y el rival de la Scaloneta, que pasó de ronda tras una extraordinaria remontada frente a Egipto. Si el triunfo es de los suizos, la Argentina será la única selección americana que habrá clasificado a cuartos;  mientras que si festejan los colombianos, una selección sudamericana ya habrá asegurado estar en las semifinales.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

MUNDIAL 2026

Argentina ganó un partido para el infarto y está en los cuartos de final

Con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la selección se impuso 3 a 2 frente a Egipto en un partido increíble para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Espera por Colombia o Suiza en cuartos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Buenas migas con los estatales: Kicillof habilita ascensos y un plus para empleados

Las estrellas que murieron antes de los 30 años

El Grupo AFA quiere reunirse con Kicillof y reclama una tregua en el peronismo

La Libertad Avanza con el recelo de los socios

Así quedó la imagen de Milei y Kicillof en la última encuesta que mira el Gobierno

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET