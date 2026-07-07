Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2026 MUNDIAL 2026

La Scaloneta espera rival: Colombia y Suiza definen por penales

Al fin de los 90 minutos y del alargue empataron 0 a 0 y los penales definirán el último lugar en los cuartos de final. El ganador se enfrentará a la selección Argentina el próximo sábado.

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