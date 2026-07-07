La Scaloneta espera rival: Colombia y Suiza definen por penales
Al fin de los 90 minutos y del alargue empataron 0 a 0 y los penales definirán el último lugar en los cuartos de final. El ganador se enfrentará a la selección Argentina el próximo sábado.
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Al término de los 90 minutos de juego y de los 30 de la prórroga, Suiza y Colombia empataron 0 a 0 en el BC Place de Vancouver, en Canadá, mientras la selección Argentina espera por uno de los dos para el partido de cuartos de final que se jugará el próximo sábado a las 22. Los penales decidirán quién sigue en el Mundial
Los lusos y el conjunto dirigido por el argentino Néstor Lorenzo no pudieron sacarse diferencias en un encuentro parejo, con algunas situaciones frente a los dos arcos que encontraron resistencia de ambos arqueros y algo de mala puntería por parte de los atacantes.
Se define de esta manera el último clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, y el rival de la Scaloneta, que pasó de ronda tras una extraordinaria remontada frente a Egipto. Si el triunfo es de los suizos, la Argentina será la única selección americana que habrá clasificado a cuartos; mientras que si festejan los colombianos, una selección sudamericana ya habrá asegurado estar en las semifinales.