La política celebró el triunfo épico de Argentina frente a Egipto

GRACIAS MUCHACHOS!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo VAMOS ARGENTINA!!!🇦🇷🇦🇷🇦🇷

NO HAY VICTORIA SIN LUCHA 🇦🇷



Gracias a la Selección por no dejar de creer, por pelear cada pelota hasta el último segundo, por demostrar que el amor por estos colores se juega con el alma.



Porque el fútbol también es esto: sufrir, resistir y volver a celebrar juntos.



📍 Nos… pic.twitter.com/5M67xWroQO