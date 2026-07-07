La política celebró el triunfo épico de Argentina frente a Egipto

La Tecla
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VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!— Javier Milei (@JMilei) July 7, 2026
Que manera de sufrir LRPMQLRMP...
El expresidente Mauricio Macri también dejó su mensaje a través de X: "GRACIAS MUCHACHOS!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo VAMOS ARGENTINA!!!
Hola, 911 📞— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2026
Que grande sos Argentinaaaa 🇦🇷 pic.twitter.com/GpS4xv3JLG
En el ámbito bonaerense, el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, celebró en un fan fest realizado en su distrito y manifestó: "NO HAY VICTORIA SIN LUCHA. Gracias a la Selección por no dejar de creer, por pelear cada pelota hasta el último segundo, por demostrar que el amor por estos colores se juega con el alma. Porque el fútbol también es esto: sufrir, resistir y volver a celebrar juntos. Nos volvemos a ver en el próximo partido acá en el Parque La Estación. ¡Vamos, Argentina!".
GRACIAS MUCHACHOS!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷— Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 7, 2026
Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo
VAMOS ARGENTINA!!!🇦🇷🇦🇷🇦🇷
El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, también dejó su mensaje de aliento tras la victoria de la Scaloneta: "VAMOS ARGENTINA, CARAJO! RENDIRSE JAMÁS"
NO HAY VICTORIA SIN LUCHA 🇦🇷— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) July 7, 2026
Gracias a la Selección por no dejar de creer, por pelear cada pelota hasta el último segundo, por demostrar que el amor por estos colores se juega con el alma.
Porque el fútbol también es esto: sufrir, resistir y volver a celebrar juntos.
📍 Nos… pic.twitter.com/5M67xWroQO
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también expresó: "Gracias Selección. Hoy tuvimos una ergometría social. Todos los que no tuvieron un infarto gozan de buena salud".
Siempre positivo— Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) July 7, 2026
SIEMPRE HASTA EL FINAL !!!
VAMOS ARGENTINAAAAA 🇦🇷 pic.twitter.com/YnpIRvuLWA
Gracias Selección. Hoy tuvimos una ergometría social. Todos los que no tuvieron un infarto gozan de buena salud. pic.twitter.com/60AdS9TUO0— Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 7, 2026