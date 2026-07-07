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Martes, 7 julio 2026
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REPERCUSIONES

La política celebró el triunfo épico de Argentina frente a Egipto

Desde el presidente Javier Milei hasta varios funcionarios bonaerenses dejaron sus mensajes en redes sociales tras la clasificación a cuartos de final

La política celebró el triunfo épico de Argentina frente a Egipto
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Con muchísimo sufrimiento, Argentina dio vuelta un partido increíble y venció a Egipto por 3 a 2 para clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Luego de la victoria, dirigentes nacionales y de la provincia de Buenos Aires se volcaron a las redes para dejar su mensaje de aliento tras la victoria de la Scaloneta. El presidente de la Nación, Javier Milei, dejó su tuit y expresó: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...”

 
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continuó con su cábala y dejó otro mensaje en X: “Hola, 911. Que grande sos Argentinaaaa”.
   El expresidente Mauricio Macri también dejó su mensaje a través de X: "GRACIAS MUCHACHOS!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo VAMOS ARGENTINA!!!
   En el ámbito bonaerense, el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, celebró en un fan fest realizado en su distrito y manifestó: "NO HAY VICTORIA SIN LUCHA. Gracias a la Selección por no dejar de creer, por pelear cada pelota hasta el último segundo, por demostrar que el amor por estos colores se juega con el alma. Porque el fútbol también es esto: sufrir, resistir y volver a celebrar juntos. Nos volvemos a ver en el próximo partido acá en el Parque La Estación. ¡Vamos, Argentina!".

 El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, también dejó su mensaje de aliento tras la victoria de la Scaloneta: "VAMOS ARGENTINA, CARAJO! RENDIRSE JAMÁS"
 


"Siempre positivo  SIEMPRE HASTA EL FINAL !!! VAMOS ARGENTINAAAAA", sostuvo en X el senador de Hechos, Marcelo Leguizamón
 El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también expresó: "Gracias Selección. Hoy tuvimos una ergometría social. Todos los que no tuvieron un infarto gozan de buena salud".

 


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