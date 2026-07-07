Diputados pone un freno a la fiebre mundialista y agendó una nueva sesión
Tras la doble sesión que incluyó la maniobra oficialista para bloquear el tratamiento de IOMA, el cuerpo que conduce Alejandro Dichiara agendó un nuevo encuentro para la próxima semana
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La Legislatura bonaerense retomó su funcionamiento tras varios meses marcados por una fuerte interna oficialista. Tras la última sesión ordinaria en el Senado, la Cámara de Diputados le puso fecha a un nuevo encuentro legislativo en pleno desarrollo de la Copa del Mundo en Estados Unidos.
El cuerpo que conduce Alejandro Dichiara convocó a una nueva sesión ordinaria para el próximo lunes a las 14 horas y todavía no hay confirmaciones sobre qué proyectos se tratarán en el recinto de la Cámara Baja.
El último encuentro de Diputados fue el pasado 11 de junio donde hubo una doble sesión envuelta en polémicas. La oposición avanzó con la convocatoria a una sesión especial para tratar la situación crítica de IOMA, pero el oficialismo le bloqueó los dos tercios para tratar los proyectos previstos y el encuentro terminó cayéndose luego de la maniobra del peronismo.
En la sesión ordinaria realizada horas más tarde, se aprobó el proyecto que crea el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral, destinando a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra las y los trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado.
En dicho encuentro se aprobó el proyecto de ley que reconoce la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural y originaria, además de una serie de discursos en conmemoración al Ni Una Menos, el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari y la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La maniobra del oficialismo provocó serios cuestionamientos por parte de diputados opositores: “Acá estamos. Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires. Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones. El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente queda afuera. No vamos a parar hasta que los bonaerenses tengan la obra social que merecen”, sostuvo el diputado de La Libertad Avanza, Juanes Osaba.
Por su parte, las reuniones de comisiones continúan su marcha tras varios meses de inactividad. Una de las más importantes que tuvo su comienzo el pasado 2 de julio es la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El cuerpo presidido por la diputada Micaela Olivetto trató distintos proyectos de declaración relacionados a las apuestas ilegales.
La actividad no solo regresó en Diputados. El pasado 24 de junio el Senado tuvo su primera sesión ordinaria del año con fuertes cruces entre legisladores del peronismo y la vicegobernadora Verónica Magario. Durante el tratamiento de licencias hubo fuertes cuestionamientos de Sergio Berni hacia la conducción de la Cámara por la falta de actividad.
También hubo otro fuerte discurso del senador Mario Ishii, donde cuestionó la falta de tratamiento sobre tablas de los proyectos de emergencia alimentaria y sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Allí hubo un fuerte discurso contra el Gobernador, donde lo acusó de “no recorrer el Conurbano”.
Con todo este panorama, la Cámara de Diputados sesionará el próximo lunes a las 14 horas. Si bien no salió a la luz el temario, quedó pendiente para su tratamiento un tema sensible para los municipios como lo es el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM).