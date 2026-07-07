Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2026 VUELVE AL RUEDO

Diputados pone un freno a la fiebre mundialista y agendó una nueva sesión

Tras la doble sesión que incluyó la maniobra oficialista para bloquear el tratamiento de IOMA, el cuerpo que conduce Alejandro Dichiara agendó un nuevo encuentro para la próxima semana

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