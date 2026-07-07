Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas: Alak llama a licitación para comprar bolsas de residuos
La Comuna lanzó un nuevo llamado para adquirir bolsas destinadas al sistema de higiene urbana, mientras avanzó con las licitaciones para barrido, corte de pasto y zanjeo.
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La Municipalidad de La Plata continúa con una intensa agenda de licitaciones públicas para intentar reordenar el esquema de contrataciones del Municipio. En ese marco, en las últimas horas se oficializó un nuevo llamado para la compra de bolsas de residuos, un insumo indispensable para las tareas de higiene urbana, que se suma a la batería de expedientes abiertos para contratar servicios de barrido, corte de pasto, limpieza de zanjas y mantenimiento de espacios públicos.
La convocatoria para adquirir las bolsas llega en paralelo con la apertura de sobres encabezada por el propio intendente, quien volvió a defender el nuevo esquema de contrataciones al asegurar que apunta a garantizar mayor transparencia.
Segun publicó el municipio, el valor del pliego por la adjudcacion de la compra de 1 millon de bolsas de residuos con la leyenda "Municipalidad de La Plata" tiene un costo de dos millones de pesos. La fecha apertura de sobres será el 29 de julio a las 13 horas en la Dirección General de Compras, ubicada en el Palacio Municipal, calle 12 e/51 y 53, planta baja.
Sin embargo, el discurso oficial convive con una realidad incómoda: la administración local no avanzó por iniciativa propia hacia este mecanismo, sino luego de que el Tribunal de Cuentas bonaerense objetara el sistema de contrataciones directas del Municipio.
El fallo del organismo de control marcó un punto de inflexión. La resolución exigió abandonar la modalidad de contratación directa con cooperativas de trabajo y adecuar los procedimientos a la legislación vigente, que establece la licitación pública como regla para la contratación de obras y servicios.
Según informó la Comuna, la implementación de este nuevo esquema responde al Fallo N° 101/2026 del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio 2024 de la Municipalidad. En esa resolución, el organismo de control solicitó cesar las contrataciones directas de cooperativas de trabajo, modalidad que se utilizaba desde hacía 15 años.
A partir de esa decisión, el Municipio dejará de aplicar el sistema vigente desde 2011 y avanzará con procedimientos de licitación pública tanto para cooperativas como para empresas, en línea con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. El objetivo es garantizar mayor transparencia, igualdad de oportunidades entre los oferentes y un mejor control de los recursos públicos.
En ese marco, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) participó junto al Municipio en el diseño de una nueva organización territorial del servicio, que dividió al partido en 32 zonas, incluido el casco urbano. Esa zonificación definirá la distribución geográfica de tareas como el barrido, el corte de pasto y la limpieza de zanjas.
Además, el seguimiento técnico del cumplimiento de los trabajos estará a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el marco de un convenio específico firmado entre la casa de estudios y la Municipalidad.