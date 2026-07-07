Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de agosto de 2026 LICITACIONES

Bajo la lupa del Tribunal de Cuentas: Alak llama a licitación para comprar bolsas de residuos

La Comuna lanzó un nuevo llamado para adquirir bolsas destinadas al sistema de higiene urbana, mientras avanzó con las licitaciones para barrido, corte de pasto y zanjeo.

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