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Miércoles, 1 julio 2026
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Municipio pionero: prohibió las apuestas online

Es el primero de la provincia de Buenos Aires en vedar las apuestas tanto en las dependencias del propio municipio como en las escuelas. Además, bloquearán páginas de juego en línea. “No vamos a dejar que nuestra comunidad caiga en la ludopatía”, avisan.

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Un municipio bonaerense cantó “pri” y se convirtió en pionero en la lucha contra la ludopatía al prohibir las apuestas en línea tanto en las dependencias comunales como en las escuelas asentadas en el distrito.

Se trata de Castelli, donde, a través de una ordenanza, quedaron prohibidas las apuestas online en instituciones educativas y dependencias municipales. Y además, la comuna irá por las páginas de apuestas en sí: buscará acordar el bloqueo de esos sitios con el proveedor local de acceso a Internet.

“Puedo decir con orgullo que Castelli es el primer municipio de la Argentina que prohibió las apuestas online, que son ilegales”, dijo el intendente del distrito, Francisco Echarren. “No queremos que nuestros pibes ‘timbeen’ en las escuelas. Hemos sabido de casos en que los pibes se prostituyen, venden drogas, endeudan a sus padres sin que sus padres sepan. Es un flagelo que está comiéndose la generación futura de la Argentina y también de la provincia de Buenos Aires”.

Municipio pionero: prohibió las apuestas online
Francisco Echarren

“El peronismo no puede hacerse el distraído. El peronismo tiene que prohibir la timba, las apuestas online, para los menores, cuidarlos y construir una Argentina con una base que no sea la timba: que sea el trabajo”, enfatizó Echarren.

“Vamos a trabajar en conjunto con la Cooperativa CUECCA, que es el proveedor de internet, para bloquear las páginas, y junto a las escuelas, para que entre todos cuidemos a nuestros vecinos”, anunció la Municipalidad esta tarde. “Las apuestas online quedan prohibidas, no vamos a dejar que nuestra comunidad caiga en la ludopatíaa”.
 

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