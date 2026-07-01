La oposición no dio quorum y freno el endeudamiento que impulsó Ramón Lanús
En una sesión con polémica, la oposición al alcalde libertario no bajó al recinto para tratar el proyecto del intendente.
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La sesión prevista para este miércoles en el Concejo Deliberante de San Isidro terminó frustrada luego de que los bloques opositores resolvieran no dar quórum, impidiendo así el tratamiento del proyecto de endeudamiento impulsado por el intendente Ramón Lanús, cercano a La Libertad Avanza.
Los bloques opositores decidieron no bajar al recinto y bloquearon el tratamiento del proyecto con el que el intendente de San Isidro buscaba autorización para tomar una deuda superior a los $30.000 millones. Reclaman precisiones sobre el destino de los fondos y las condiciones del financiamiento.
La iniciativa contemplaba la autorización para que el Municipio accediera a un financiamiento superior a los $30.000 millones, una propuesta que ya venía generando fuertes cuestionamientos entre los distintos espacios opositores.
Desde la oposición argumentaron que el Departamento Ejecutivo no respondió los pedidos de información realizados durante el análisis del expediente. En ese sentido, señalaron que solicitaron detalles sobre las obras que serían financiadas, su ubicación, presupuesto, cronograma de ejecución y las condiciones financieras de la operación, datos que, según sostienen, nunca fueron incorporados al proyecto.
La ausencia de los concejales opositores dejó al oficialismo sin los votos necesarios para abrir la sesión, por lo que el expediente quedó sin tratamiento. Entre quienes no asistieron se encontraban ediles del peronismo, el possismo y representantes del Partido Demócrata, que coincidieron en reclamar mayor transparencia antes de avanzar con una autorización de semejante magnitud.
Desde el Frente Renovador y Fuerza Patria sostuvieron que no estaban dispuestos a aprobar un "cheque en blanco" para el Ejecutivo municipal sin conocer con precisión el destino de los recursos ni el impacto que el endeudamiento podría tener sobre las cuentas comunales. Además, insistieron en que el proyecto debería volver al Concejo con toda la información técnica necesaria para habilitar un debate de fondo.