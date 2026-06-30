Ya es oficial el traspaso de 1800 kilómetros de rutas a manos privadas

Kicillof “pisó” Entre Ríos y minimizó la interna: “No hay que estar en chiquitajes” El Gobernador participó virtualmente de un encuentro para “juntar voluntades y militancia” de cara a un duelo con Milei en 2027. Hizo caso omiso de los dardos del cristinismo. “No puede haber cuestiones de miserias ni de viejas prácticas: tenemos que ganar la elección”, dijo.