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Martes, 30 junio 2026
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SIN AUBASA

Ya es oficial el traspaso de 1800 kilómetros de rutas a manos privadas

Se trata de varios tramos de las rutas nacionales 3, 205 y 226 y las autopistas Riccheri, Ezeiza/Cañuelas y Jorge Newbery. Buena parte del recorrido concesionado está en la provincia de Buenos Aires. AUBASA quedó fuera de competencia.

Ya es oficial el traspaso de 1800 kilómetros de rutas a manos privadas
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El gobierno nacional ratificó el pase a manos privadas de la administración de más de 1800 kilómetros de rutas y autopistas, principalmente en la provincia de Buenos Aires, incluyendo el estratégico corredor del Atlántico Sur.

Los tramos concesionados corresponden a 1325 kilómetros del “Tramo Sur/Atlántico/Acceso Sur”, que incluye partes de las rutas nacionales 3, 205 y 226 y las autopistas Riccheri, Ezeiza/Cañuelas y Jorge Newbery; y 546 kilómetros del “Tramo Pampa”, que comprende parte del recorrido de la ruta nacional 5, entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

La empresa estatal bonaerense Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) había ofertado para la administración de parte de los tramos ofrecidos, pero la Nación dio de baja la propuesta, lo que originó una disputa entre el gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof.

Los tramos fueron finalmente concesionados a las compañías Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, por un plazo de veinte años.

El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, anunció la firma de los contratos y destacó que las rutas concesionadas “son fundamentales para la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de la logística y el comercio productivo en el centro del país”.
 
 

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