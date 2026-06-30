La iglesia se involucra con la crisis en los barrios: encuentros con Provincia y organizaciones sociales
El ministro de Desarrollo Andrés Larroque recibió a Gustavo Carrara, mientras que la UTEP se reunió con Monseñor Marcelo Colombo y lo alertó sobre la situación social en los barrios populares
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En tiempos de crisis social creciente, la iglesia católica siempre fue un pilar fundamental para contener las problemáticas en los barrios populares. Ante esta situación, se realizaron una serie de encuentros entre representantes eclesiásticos y dirigentes bonaerenses para analizar el contexto crítico en los territorios.
En primer lugar, el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, se reunió con monseñor Gustavo Carrara y el presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas, Carlos Tissera. Tras la reunión, Larroque destacó: “Realizamos un balance del trabajo articulado que llevamos adelante y evaluamos el refuerzo de distintas políticas sociales ante la crítica situación que atraviesa nuestra comunidad”. Y agregó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof seguimos fortaleciendo la cooperación con las organizaciones eclesiásticas y comunitarias para sostener y ampliar la respuesta del Estado en toda la provincia”.
Desde el ministerio sostienen una amplia agenda de trabajo junto a Cáritas y las diócesis bonaerenses, que incluye políticas de niñez y adolescencia, programas alimentarios, espacios comunitarios, dispositivos de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad y proyectos de integración social y acceso al hábitat.
En ese marco, también se repasaron las acciones que el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia lleva adelante junto a diócesis, parroquias y organizaciones religiosas para la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, la mesa ejecutiva de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se reunió ayer con Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Durante el encuentro, la UTEP alertó a Monseñor Colombo sobre su preocupación por la situación social en los barrios populares de la Argentina e hizo hincapié en el efecto “olla a presión” que significan las enormes dificultades de los trabajadores, la creciente presencia del narcotráfico en los barrios, el cada vez más marcado endeudamiento personal, el incremento del problema de las adicciones y de la salud mental.
En ese marco el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, expresó que "mientras el gobierno nos miente diciendo que Argentina está creciendo, en nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones."
Además, agregó: "Los problemas de salud mental en nuestros pibes vienen aumentando año a año, Argentina es una olla a presión con múltiples problemas acumulándose en la vida de nuestro Pueblo."