Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 ACERCAMIENTOS

La iglesia se involucra con la crisis en los barrios: encuentros con Provincia y organizaciones sociales

El ministro de Desarrollo Andrés Larroque recibió a Gustavo Carrara, mientras que la UTEP se reunió con Monseñor Marcelo Colombo y lo alertó sobre la situación social en los barrios populares

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