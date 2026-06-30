Volver | La Tecla Nacionales 30 de junio de 2026 CASA ROSADA

Santilli juró como nuevo Jefe de Gabinete con fuerte respaldo de gobernadores del interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento a Santilli, que reemplaza a Manuel Adorni en el cargo. Gran apoyo político de los mandatarios provinciales aliados

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