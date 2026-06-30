Santilli juró como nuevo Jefe de Gabinete con fuerte respaldo de gobernadores del interior
El presidente Javier Milei le tomó juramento a Santilli, que reemplaza a Manuel Adorni en el cargo. Gran apoyo político de los mandatarios provinciales aliados
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Tras la salida de Manuel Adorni del gobierno, el presidente de la Nación, Javier Milei, le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete. El “Colo” llega con un fuerte respaldo de Karina Milei y Santiago Caputo y ya cumple funciones en su nuevo cargo.
Cuando comenzó la ceremonia estuvo presente el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el sábado a las 19 horas envuelto en el escándalo judicial y político sobre su patrimonio.
En el evento estuvo casi todo el gabinete de Javier Milei, incluyendo a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Hubo un fuerte gesto político de los gobernadores del interior. Cuando se conoció la noticia, salieron en fila a respaldarlo por redes sociales. Sin embargo, también continúan con el reclamo por obras para sus provincias, pero un gran grupo de mandatarios dijo presente en Casa Rosada para el juramento.
Los gobernadores que participaron fueron Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
Tras terminar la jura, hubo un fuerte abrazo entre el presidente Javier Milei y Diego Santilli, quien llega a ser Jefe de Gabinete luego de desempeñarse como ministro del Interior. El “Colo” llegó a dicho cargo luego de ser el ganador de la elección a diputados nacionales en octubre del 2025, cuando venció a la lista de Fuerza Patria encabezada por Jorge Taiana.