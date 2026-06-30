Crisis en la CNEA: protestas, toma y represión tras una ola de despidos

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La Tecla
Redacción
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Cientos de trabajadores de CNEA en todo el país se manifiestan contra los despidos de @ingmartinporro— Mariano Saleh (@atuchero21) June 30, 2026
Esto en el Centro Atómico Ezeiza pic.twitter.com/c5UcpwCzvz
AHORA | MUY GRAVE!!— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 30, 2026
ATE REPUDIA LA BRUTAL REPRESIÓN DESATADA EN LA CNEA!!
EXIGIMOS RESPUESTAS Y VAMOS A PROFUNDIZAR NUESTRAS MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA!!
La única respuesta que sistemáticamente ha brindado este Gobierno a los justos reclamos de los trabajadores ha sido… https://t.co/XmIP7IjEmL pic.twitter.com/kdiz9MdNbO