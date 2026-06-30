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TENSION

Crisis en la CNEA: protestas, toma y represión tras una ola de despidos

Trabajadores ocuparon distintas sedes de la Comisión Nacional de Energía Atómica luego de que decenas de contratos no fueran renovados. Los gremios denuncian un nuevo ajuste sobre el sistema científico, mientras ATE anticipó que profundizará las medidas de fuerza

Crisis en la CNEA: protestas, toma y represión tras una ola de despidos
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La tensión escaló este martes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) luego de que el organismo avanzara con la no renovación de un importante número de contratos laborales, una decisión que desencadenó protestas, ocupaciones pacíficas de edificios y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los sindicatos que representan a los trabajadores del sector científico y tecnológico.

Las medidas de protesta comenzaron tras la notificación enviada a los empleados cuyos contratos a plazo fijo vencían el 30 de junio. A través de un correo electrónico y cartas documento, la conducción del organismo informó que esos vínculos laborales no serían prorrogados, una determinación que impactó sobre profesionales, investigadores, técnicos y personal administrativo que desarrollaban tareas en distintas áreas de la CNEA.

Aunque hasta el momento no se informó el número oficial de desvinculaciones, los gremios estimaron que alrededor de 170 trabajadores quedarían fuera del organismo, mientras que otras versiones señalaron que los despidos afectarían al menos a un centenar de empleados. La incertidumbre también alcanzó al resto del personal contratado, ya que no fueron explicitados los criterios utilizados para definir qué contratos continuarían vigentes.

Como respuesta, trabajadores resolvieron permanecer dentro de las distintas sedes de la CNEA en reclamo de explicaciones por parte de las autoridades. Las protestas se desarrollaron en la sede central del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires, y se replicaron en los centros atómicos de Bariloche y Ezeiza, donde se realizaron concentraciones, asambleas y manifestaciones.

Asimismo, en el Centro Atómico Bariloche, uno de los principales polos científicos del país, los empleados realizaron una protesta frente al predio luego de que decenas de trabajadores recibieran la confirmación de que sus contratos no serían renovados. La presencia de efectivos de Gendarmería Nacional durante la jornada incrementó el clima de tensión entre los manifestantes.
 
Video cortesía @atuchero21 en X

Los gremios denunciaron además la falta de instancias de diálogo con la conducción de la CNEA. En un comunicado conjunto, ATE CNEA y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) sostuvieron que las desvinculaciones afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino y advirtieron que la decisión contradice versiones previas que indicaban que los contratos serían renovados hasta fin de año.

Las organizaciones sindicales también cuestionaron el rumbo de la política científica nacional y señalaron que la reducción del personal se suma a los recortes presupuestarios que, según distintos informes del sector, afectan desde hace meses al sistema científico y tecnológico. En ese contexto, convocaron a una movilización frente a la sede central del organismo para exigir la reincorporación de los trabajadores y la apertura de una mesa de negociación.

El conflicto fue acompañado por fuertes declaraciones del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien denunció una escalada represiva frente a las protestas y aseguró que el sindicato profundizará las medidas de acción directa. A través de sus redes sociales, el dirigente reclamó la reincorporación de todos los trabajadores cesanteados y cuestionó la respuesta del Gobierno frente a los reclamos laborales.
 

La situación se produjo, además, en un contexto de reestructuración de organismos nacionales impulsada por la administración de Javier Milei. Desde el Gobierno se viene defendiendo la reducción de estructuras y personal estatal como parte de la política de ajuste del gasto público, mientras que los sindicatos sostienen que las medidas comprometen capacidades estratégicas del Estado en áreas vinculadas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la energía nuclear.

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