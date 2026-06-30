Volver | La Tecla Nacionales 30 de junio de 2026 PROFUNDO PESAR

Murió Daniel Melingo, referente del rock nacional que reinventó su carrera en el tango

El músico falleció en su departamento mientras atravesaba un tratamiento por una enfermedad respiratoria. Integró Los Abuelos de la Nada y fundó Los Twist, antes de convertirse en una de las figuras más originales del tango contemporáneo.

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