“Medida contundente”: los gremios docentes aseguran que la adhesión al paro alcanzó el 95%
Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad en la Provincia realizaron este martes la primera medida de fuerza contra la gestión de Axel Kicillof. Entre los reclamos, paritarias, violencia escolar y reivindicaciones laborales.
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Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires (FUDB) estimaron en un 95% el acatamiento al paro que llevaron adelante este martes, el primero que realizan contra la gestión de Axel Kicillof.
La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, aseguró que "este paro es una demanda de todos los docentes ante los hechos de violencia" que se repiten en las escuelas de la provincia y "la falta de convocatoria a discutir salarios".
"La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador y exigimos una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial para recomponer el salario", explicó.
Además, los sindicatos exigen la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional, aunque también apuntaron a la gestión bonaerense. "Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados", insistió.
La dirigente gremial agregó que "empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%", y sostuvo que la intención de la organización es llegar a un aumento que esté por encima del IPC”
En otro orden, recordaron que también realizaron la medida para denunciar la sobrecarga de tareas que enfrentan día a día y la restitución del presupuesto destinado al financiamiento de la Educación Técnico Profesional.
Además, reiteraron su rechazo a los cambios que el Gobierno nacional intenta aplicar al régimen previsional, y exigieron al IOMA que "garantice prestaciones adecuadas y oportunas para los docentes".
Finalmente, repudiaron la "proliferación de hechos de violencia" en las escuelas bonaerenses y solicitan que el Gobierno provincial adopte medidas específicas como "la implementación plena del Acuerdo de Resguardo y Reparación o la aplicación de la legislación vigente para que delitos o contravenciones de este tipo sean penalizados".