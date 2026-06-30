Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de junio de 2026 SATISFACCIÓN

“Medida contundente”: los gremios docentes aseguran que la adhesión al paro alcanzó el 95%

Los sindicatos que conforman el Frente de Unidad en la Provincia realizaron este martes la primera medida de fuerza contra la gestión de Axel Kicillof. Entre los reclamos, paritarias, violencia escolar y reivindicaciones laborales.

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