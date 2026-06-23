Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 CONGRESO

Con ayudín de los aliados, se cayó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

La oposición no llegó al número mágico y terminó cayéndose la sesión especial por la interpelación al Jefe de Gabinete. La UCR, el PRO y diputados del interior se plegaron al gobierno.

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