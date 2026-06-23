23 de junio de 2026
CONGRESO
Con ayudín de los aliados, se cayó la sesión para interpelar a Manuel Adorni
La oposición no llegó al número mágico y terminó cayéndose la sesión especial por la interpelación al Jefe de Gabinete. La UCR, el PRO y diputados del interior se plegaron al gobierno.
El oficialismo logró desactivar este martes la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que no se alcanzara el quórum necesario para iniciar el debate. La estrategia del Gobierno contó con el acompañamiento del PRO y de la UCR, cuyos legisladores decidieron no bajar al recinto tras un entendimiento con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La oposición impulsaba una sesión para tratar la citación del funcionario, quien se encuentra bajo cuestionamientos por presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial. Sin embargo, la ausencia de bloques aliados del oficialismo impidió reunir los 129 diputados requeridos para habilitar el tratamiento.
Como parte de la negociación para evitar la sesión, el oficialismo aceptó habilitar el tratamiento del tema en la comisión de Asuntos Constitucionales a partir de la próxima semana. No obstante, todavía resta que se convoque a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, instancia que también debe intervenir antes de que el expediente pueda llegar nuevamente al recinto.
Con esta maniobra, el Gobierno consiguió postergar al menos por dos semanas la discusión parlamentaria. En ese lapso, Adorni deberá presentarse el próximo 2 de julio en el Senado para brindar su informe de gestión, donde además tendrá que responder consultas de la oposición vinculadas a su patrimonio.
Desde el PRO y la UCR justificaron su decisión al señalar que la finalidad original de la sesión era precisamente emplazar a las comisiones para comenzar el tratamiento del expediente. En ese sentido, argumentaron que una vez que el oficialismo accedió a poner en marcha el debate en comisión, la convocatoria perdió razón de ser.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto también incluye una discusión reglamentaria. Un sector de la oposición sostiene que el artículo 101 de la Constitución Nacional permite avanzar directamente con una interpelación sin necesidad de que el proyecto atraviese el trabajo en comisión, por lo que pretendía someter la iniciativa a votación durante la misma sesión mediante mayoría absoluta.
La postura del oficialismo es distinta. Los libertarios sostienen que, al igual que cualquier otro proyecto parlamentario, el pedido debe contar previamente con dictamen de comisión o, en su defecto, ser tratado sobre tablas con el respaldo de dos tercios de los presentes, una mayoría que la oposición no posee.
En ese marco, el diputado libertario Nicolás Mayoraz, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió esa interpretación al recordar que históricamente el Congreso consideró que el artículo constitucional no es de aplicación automática y remarcó que existen numerosos proyectos destinados a reglamentar ese procedimiento.
El entendimiento entre Martín Menem y los bloques dialoguistas también respondió a una necesidad política de los aliados del Gobierno. Tanto el PRO como la UCR buscaron evitar quedar expuestos defendiendo públicamente a Adorni, aunque tampoco quisieron acompañar una ofensiva parlamentaria impulsada por el kirchnerismo. La apertura del debate en comisión les permitió mantener cierta distancia de ambos sectores.
Finalmente, la sesión concluyó sin quórum al registrar 117 legisladores presentes, doce menos de los necesarios para habilitar el debate. Participaron diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, radicales disidentes de Provincias Unidas, representantes del espacio que responde al gobernador cordobés Martín Llaryora, además de integrantes de bloques provinciales y otros legisladores de bancadas minoritarias.