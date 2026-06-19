19 de junio de 2026
CHIVILCOY
La obra que sí avanzó: se cayó el techo de una dependencia municipal y hubo un herido
Un sector del edificio conocido como Casa de Tierra, en Chivilcoy, se desplomó este jueves y provocó heridas a un funcionario municipal. El episodio obligó a trasladarlo al hospital, mientras la comuna inició peritajes para determinar las causas del derrumbe.
Momentos de preocupación se vivieron este jueves en Chivilcoy luego de que una parte del techo de una dependencia municipal cediera repentinamente y provocara heridas a un funcionario que debió ser trasladado al hospital para ser evaluado. El episodio ocurrió en el edificio conocido como Casa de Tierra, ubicado sobre la calle Necochea al 25, donde funcionan distintas áreas de la administración local.
Según informaron medios de la ciudad, el jefe del área, Darío Frediani, fue alcanzado por ladrillos huecos y restos de mampostería que se desprendieron desde el primer piso. Testigos del hecho relataron que instantes antes del derrumbe se escuchó un fuerte estruendo. "Se sintió una gran explosión y no sabíamos qué había pasado", señalaron trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del accidente.
Tras recibir las primeras asistencias, Frediani fue derivado al Hospital Municipal, donde se le realizaron distintos estudios para descartar lesiones de gravedad. Horas más tarde recibió el alta médica, ya que las heridas sufridas fueron consideradas leves.
El incidente encendió las alarmas sobre el estado edilicio del inmueble, que alberga además oficinas de OMIC y del área de Discapacidad. A raíz de lo sucedido, el Municipio ordenó una inspección técnica para determinar qué originó el desprendimiento y evaluar las condiciones estructurales del edificio.
Las tareas estarán a cargo de profesionales del área de Arquitectura municipal, quienes deberán establecer si existen riesgos en otros sectores del inmueble y qué obras serán necesarias para evitar nuevos episodios.
Pese al derrumbe y al operativo desplegado tras el accidente, desde la comuna informaron que la atención al público continuó desarrollándose con normalidad.