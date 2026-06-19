Volver | La Tecla Municipios 19 de junio de 2026 CHIVILCOY

La obra que sí avanzó: se cayó el techo de una dependencia municipal y hubo un herido

Un sector del edificio conocido como Casa de Tierra, en Chivilcoy, se desplomó este jueves y provocó heridas a un funcionario municipal. El episodio obligó a trasladarlo al hospital, mientras la comuna inició peritajes para determinar las causas del derrumbe.

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