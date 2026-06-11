Apps
Jueves, 11 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
11 de junio de 2026
“HAY QUE ESTAR A LA ALTURA”

“Falta grave”: un socio del gobierno se desmarca por el caso Adorni

El PRO, aliado electoral de Milei, fustigó al funcionario y consideró que lo que hizo “no tiene ninguna justificación posible”.

“Falta grave”: un socio del gobierno se desmarca por el caso Adorni
Compartir

En la oleada de reacciones que generó la aparición televisiva del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, para justificar su crecimiento patrimonial atribuyéndolo a operaciones redituables con criptomonedas, se destacó hoy una muy crítica de un socio fundamental para el gobierno de Javier Milei.

Se trata nada menos que del PRO, el partido que el año pasado concretó una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) que derivó en una contundente victoria en las elecciones legislativas de octubre. Por el partido amarillo fueron artífices de ese acuerdo el presidente de la agrupación en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Diego Santilli, hoy miembro encumbrado del gabinete libertario (es el ministro del Interior).

Las justificaciones de Adorni, que ayer presentó su declaración jurada de bienes, no parecen haber caído bien en el PRO, que esta tarde publicó un breve comunicado en el que considera que lo que hizo el jefe del gabinete nacional constituye “una falta grave”.

En su mensaje, publicado en redes, el partido considera que “hay que estar a la altura” de las expectativas de la población para que “el cambio se consolide”, y no caer en “episodios que erosionan la confianza pública”.
 

“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, apunta la agrupación fundada por Mauricio Macri.

“En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, señala el PRO en su posteo. “No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Enroque libertario trabado: Romo sigue como presidente de bloque y Osaba espera

En la reunión de labor parlamentaria previo a la sesión por los fondos, La Libertad Avanza quiso avanzar con el recambio entre Agustín Romo y Juanes Osaba. Sin embargo, los opositores no reúnen los votos necesarios

NOTICIAS MÁS VISTAS

Rechazaron los proyectos por no llegar a los dos tercios y se cayó la sesión por IOMA

Salarios: los estatales se reúnen con la Provincia y los docentes esperarán un día más

La Justicia presa de la política en PBA

Zona Fría en la mira: un intendente bonaerense lleva al Senado un reclamo contra Milei

La oposición estalló: "El Gobierno provincial no quiere hablar de IOMA”

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET