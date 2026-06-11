11 de junio de 2026
“HAY QUE ESTAR A LA ALTURA”
“Falta grave”: un socio del gobierno se desmarca por el caso Adorni
El PRO, aliado electoral de Milei, fustigó al funcionario y consideró que lo que hizo “no tiene ninguna justificación posible”.
En la oleada de reacciones que generó la aparición televisiva del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, para justificar su crecimiento patrimonial atribuyéndolo a operaciones redituables con criptomonedas, se destacó hoy una muy crítica de un socio fundamental para el gobierno de Javier Milei.
Se trata nada menos que del PRO, el partido que el año pasado concretó una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) que derivó en una contundente victoria en las elecciones legislativas de octubre. Por el partido amarillo fueron artífices de ese acuerdo el presidente de la agrupación en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Diego Santilli, hoy miembro encumbrado del gabinete libertario (es el ministro del Interior).
Las justificaciones de Adorni, que ayer presentó su declaración jurada de bienes, no parecen haber caído bien en el PRO, que esta tarde publicó un breve comunicado en el que considera que lo que hizo el jefe del gabinete nacional constituye “una falta grave”.
En su mensaje, publicado en redes, el partido considera que “hay que estar a la altura” de las expectativas de la población para que “el cambio se consolide”, y no caer en “episodios que erosionan la confianza pública”.
“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, apunta la agrupación fundada por Mauricio Macri.
“En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura”, señala el PRO en su posteo. “No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.