11 de junio de 2026
¿DESPUÉS DEL MUNDIAL?
Adorni irá al Senado en julio
El cuestionado funcionario volverá a presentar un informe de gestión en la Cámara alta el mes que viene. Lo anunció hoy por las redes.
El jefe de gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni, anunció hoy que se presentará ante el Senado de la Nación el mes que viene para un nuevo informe de gestión.
El alto funcionario publicó un escueto mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) en el que confirma que le avisó a la cúpula del gobierno libertario que en julio irá al Congreso para presentar el informe.
“Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, manifestó Adorni en su posteo, que cerró con un lacónico “Fin.”, como es habitual en sus publicaciones.
El anuncio llega en medio de la fuerte polémica por su declaración jurada rectificada, en la que incorporó más de 500 mil dólares en Bitcoin que no había declarado antes.
Adorni explicó que invirtió 200 mil dólares y ganó 300 mil entre 2013 y 2018, y que los fondos provenían de ahorros “en negro” junto a su esposa.
Dijo que fue un error, que pagará los impuestos correspondientes y que “no es un chorro”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, lo sigue respaldando, mientras la Justicia investiga el origen de los fondos.