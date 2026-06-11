11 de junio de 2026
MEDICIONES
Volvió a bajar la inflación: fue del 2.1% en mayo y acumula un 14.7% en el año
El Indec volvió a publicar el Índice de Precios al Consumidor con una baja del 0.5% respecto al mes anterior. El dato del AMBA fue del 2.3%
Tras el 2.6% de abril, el Indec publicó el dato de inflación correspondiente al mes de mayo con una nueva baja. De acuerdo a la medición, el Índice de Precios al Consumidor en el quinto mes del año fue del 2.1% y acumula un 14.7% interanual.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, consolidando una desaceleración respecto de los meses previos. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 14,7% en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,2%.
Según el organismo estadístico, la división que registró el mayor aumento durante mayo fue Comunicación, con una suba del 3,4%, impulsada principalmente por los incrementos en los servicios de telefonía. En segundo lugar se ubicó Educación, que avanzó 2,9% en el mes.
Por su parte, las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado, que apenas crecieron 0,3%, y a Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba de 0,8%.
En el análisis por categorías, los precios estacionales lideraron los aumentos con una variación del 3,5%, impulsados principalmente por el encarecimiento de las verduras, aunque parcialmente compensados por una baja en frutas. Los precios regulados avanzaron 2,4%, debido a incrementos en combustibles, electricidad y agua, mientras que el IPC Núcleo registró una suba del 1,9%.
Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener un papel relevante en la dinámica inflacionaria, con una variación del 2,5%. Dentro de este rubro se destacaron las alzas en panificados, lácteos y algunas verduras, que incidieron de manera significativa en el índice general.
A nivel regional, el Noreste fue la zona con la inflación más elevada del país durante mayo, con un 2,6%, mientras que la Patagonia registró el menor incremento, con 1,7%. En tanto, la región Pampeana y Cuyo mostraron variaciones del 2,1%, el Gran Buenos Aires alcanzó el 2,3% y el Noroeste se ubicó en el 2,1%.
Con estos números, el Gobierno nacional suma un nuevo dato de inflación mensual por debajo del 3%, en un contexto donde busca consolidar el proceso de desaceleración de los precios y sostener las expectativas de estabilidad económica para la segunda mitad del año.