Volver | La Tecla Nacionales 11 de junio de 2026 MEDICIONES

Volvió a bajar la inflación: fue del 2.1% en mayo y acumula un 14.7% en el año

El Indec volvió a publicar el Índice de Precios al Consumidor con una baja del 0.5% respecto al mes anterior. El dato del AMBA fue del 2.3%

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