8 de junio de 2026
EVENTO EN DOMÍNICO
El saldo político del funeral del Indio Solari
La muerte del referente máximo del rock nacional logró lo impensado, que el peronismo se una para despedir a una leyenda y realizar un evento masivo sin mayores incidentes. La mirada del consultor político Gustavo Marangoni
La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari fue un cimbronazo para gran parte de la sociedad argentina. Al confirmarse que el velorio sería en el polideportivo de Villa Domínico, surgieron un sinfín de dudas sobre cómo sería el operativo y crecía el temor por incidentes en zonas aledañas.
Sin embargo, fue un evento casi sin fisuras. Donde se demostró que el pueblo movilizado mostró un fuerte respeto tanto por el artista, la familia y por los vecinos del barrio ya que no hubo que lamentar incidentes de gran magnitud, salvo algún que otro episodio que no pasó a mayores.
Desde que se conoció la noticia, se barajaron un montón de lugares para hacer el funeral del Mister. Desde el Estadio Ciudad de La Plata (descartado rápidamente por encontrarse en obras), hasta algunos estadios como el del Club Atlético Huracán y Racing Club de Avellaneda. También se puso a disposición la Legislatura bonaerense como una posibilidad. Pero finalmente decidieron que sea en el Polideportivo José María Gatica, que reunía las condiciones necesarias para que la multitud pueda dirigirse en paz a despedir a su ídolo.
Ante la negativa del gobierno nacional para organizar la despedida, la provincia de Buenos Aires se puso al hombro la organización del evento. Tras varios meses de tensiones, el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a tener diálogo y, en conjunto con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y los ministros Javier Alonso (Seguridad) y Nicolás Kreplak (salud); montaron un operativo sin fisuras y el evento (que duró casi 20 horas) se llevó a cabo sin ningún inconveniente.
Ante esta situación, el consultor político Gustavo Marangoni, dejó su opinión sobre cómo se desarrolló el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Todos los actos que se dieron a partir del conocimiento del fallecimiento del Indio Solari, además de ser muestras de afecto, de reconocimiento, de admiración y de gratitud, también tuvieron un alto contenido político, no solo por los que participaron en cada uno de esos eventos, inclusive la despedida final en Villa Domínico, sino también por quienes no fueron y lo criticaron”.
Por su parte, se refirió también al tinte político que tuvieron todos los homenajes hacia el Indio Solari: “Y algo queda claro es que la batalla cultural es algo más que un cliché, es una posición que divide aguas, que de alguna manera establece posturas y visiones muy marcadas y muy diferentes. Allí está el posteo del biógrafo, del presidente y amigo personal del presidente Nicolás Márquez, que establece una serie de juicios sobre lo que considera una suerte de artista de cabotaje que no pudo trascender los medios, que era un exponente de una cultura de la droga, de la subversión, una serie de epítetos muy fuertes, que obviamente fueron contestados también por muchos otros en la propia red y en otros medios, pero me parece que queda claro que hay una politicidad que se ha manifestado en calidad y en cantidad en las calles”.
En ese sentido, destacó que “la figura del Indio está identificado con el mundo del peronismo” y sentenció que la despedida del líder de Patricio Rey fue “la cuarta manifestación importante por magnitud y por voltaje que se da desde el 24 de marzo, incluyendo la del Día de la Memoria, la Marcha Federal Universitaria, Ni Una Menos y ésta”.
Allí argumentó que, con características distintas, “enfatizan en lo simbólico, en determinados valores que marcan que quizás para quienes están en contra del gobierno de Milei, lo económico es un elemento más, pero probablemente esté por el momento subordinado a estas otras cuestiones”.
“Habrá que ver qué es lo que hacen los dirigentes del peronismo y de la oposición frente a este tipo de marchas, que en muchos casos o tienen el carácter espontáneo como la del Indio Solari, y en otras, aunque no tenga carácter espontáneo, no son capitalizables por un dirigente en particular. Entonces habrá que ver si esto se puede traducir en un sentido, en una interpretación y en un nuevo liderazgo”, cerró el consultor.
El fenómeno en redes
Una conversación gigantesca
La consultora Ad Hoc, especializada en el seguimiento de la conversación en redes, analizó lo que ocurrió en las plataformas digitales durante la despedida al ídolo musical, y concluyó que se trató de un evento de “alto impacto” con “interés orgánico y genuino”.
A diferencia de otros eventos como la Marcha Nacional Universitaria de 2004, que generó un volumen de intercambio similar en las redes sociales, la conversación digital en este caso fue más espontánea y menos sostenida, explicó la compañía.
“La despedida a un ícono cultural como el Indio Solari muestra como la apatía de la sociedad se sacude cuando una causa o una figura pública concentra el interés genuino y canaliza emociones que promueven la participación pública”, observó Ad Hoc.
Más de 770.000 usuarios publicaron mensajes relativos al “Indio” Solari en redes públicas durante el fin de semana, con un promedio de 1,6 posteos por usuario, bastante inferior al que se da en discusiones políticas con un grado mayor de “artificialidad”, según la clasificación empleada por la consultora.