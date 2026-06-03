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3 de junio de 2026
TRAGICO

Romina Gaetani cuestionó la efectividad del botón antipánico: “No sirve de nada”

La actriz reveló que el dispositivo que recibió tras denunciar situaciones de acoso y violencia no funcionó cuando intentó utilizarlo. Además, apuntó contra el accionar policial y relató el difícil momento personal que atraviesa desde fines de 2025

Romina Gaetani cuestionó la efectividad del botón antipánico: “No sirve de nada”
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Romina Gaetani volvió a hablar públicamente sobre el complejo presente que atraviesa tras haber denunciado hechos de violencia y acoso, y lanzó un duro cuestionamiento contra el funcionamiento del botón antipánico que recibió como medida de protección.
 

La actriz contó que el dispositivo le fue otorgado hace aproximadamente un año luego de sufrir reiterados episodios de hostigamiento por parte de una mujer que comenzó a perseguirla en distintos espacios públicos y funciones teatrales.
 

“Fue acoso sin parar hasta que un día se puso violenta en la puerta del teatro y pedí botón antipánico”, relató Gaetani. Sin embargo, aseguró que la herramienta nunca funcionó correctamente y expresó su indignación por las dificultades técnicas y operativas del sistema.
 

Según explicó, al utilizar un iPhone no pudo instalar la aplicación oficial y le entregaron un segundo celular que, según sus palabras, “no sirve para nada”.


La actriz sostuvo que la batería del dispositivo dura pocas horas y que resulta poco práctico para una situación de emergencia.
 

Además, recordó el único momento en el que decidió activar el botón antipánico y afirmó que la respuesta policial fue deficiente. “La policía llegó y terminé retenida yo durante horas, mientras que a la agresora la dejaron ir rápidamente”, denunció.
 

Gaetani también hizo referencia al delicado contexto personal que vive desde fines de 2025, cuando denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por un presunto episodio de violencia de género ocurrido en una vivienda del Tortugas Country Club.

La causa continúa en investigación judicial.

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