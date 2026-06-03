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3 de junio de 2026
ESPECTACULAR

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El capitán de la Selección argentina recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito iberoamericano. El jurado destacó su extraordinaria trayectoria deportiva, su humildad y su labor solidaria vinculada a la educación y la salud infantil.

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
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Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento histórico a su carrera al ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones más importantes del mundo iberoamericano. La decisión fue anunciada este miércoles por la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, España.
 

El jurado eligió al futbolista argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades y destacó “su deslumbrante talento”, su “excepcional trayectoria deportiva” y su permanente compromiso solidario para favorecer el acceso a la educación y la salud de niños en situación vulnerable.
 

Además de sus logros dentro del campo de juego, el comité valoró el comportamiento ejemplar del rosarino, su humildad y su compromiso colectivo a lo largo de toda su carrera profesional.
 

Messi, actual jugador del Inter Miami y capitán de la Selección argentina, continúa ampliando un legado único en la historia del fútbol. Campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de ocho Balones de Oro, el astro argentino recibió elogios por su impacto global tanto en el deporte como fuera de él.
 

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de la familia real española. El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros.
 

Con esta distinción, Messi se convierte en uno de los grandes referentes deportivos reconocidos por los Premios Princesa de Asturias, que en ediciones anteriores homenajearon a figuras internacionales como Serena Williams, Rafael Nadal y los hermanos Gasol.


 

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