Apps
Miércoles, 3 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
3 de junio de 2026
DRAMATICO

Los 10 actores más malvados de Hollywood

La lista enumera a diez actores de cine y televisión que cumplen condena por delitos graves. Se tratan de casos reales de condenas con acusaciones antiguas, ha generado miles de interacciones y un intenso debate sobre el contraste entre la fama y la vida privada de las celebridades

Los 10 actores más malvados de Hollywood
Compartir

En este relato, se destacan casos judiciales que van desde asesinatos hasta acusaciones de conductas inapropiadas.
 

Entre los nombres mencionados figura Stephen Collins, conocido por su rol protagónico en la serie Siete en el paraíso. En 2014 fue señalado por acusaciones de conductas sexuales inapropiadas con menores, lo que destruyó su carrera, aunque los hechos habían prescrito y no se iniciaron procesos penales.
 

Asimismo,  Michael Jace, actor de la serie The Shield, condenado en 2014 por el asesinato de su esposa, cometido frente a sus propios hijos. Recibió una pena de cuarenta años a cadena perpetua.
 

También,  Skylar DeLeon, ex actor infantil, quien en 2004 participó en el asesinato de la pareja Thomas y Jackie Hawks: los ató a un ancla de hierro y los arrojó al océano.
 

El actor Ryan Grantham, conocido por su participación en la serie Riverdale. En 2020 asesinó a su madre y había planeado un ataque contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau, por lo que fue condenado a cadena perpetua.



 

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

NOTA DE TAPA

El armado de un "peronismo de derecha" en un frente anti Milei

El escenario de polarización que se vislumbra en la opinión pública se traslada a los armados políticos para 2027. Qué busca cada fuerza de las que están en el medio. Jefes comunales en el horizonte. Por lo pronto, todo avanza a paso lento.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Senado: libertarios se suman al planteo de La Cámpora y más voces piden sesionar

Kicillof le pagó la deuda al Garrahan, pero sólo reconoció el 15% de lo reclamado

Derrota: la oposición derribó el veto de un intendente radical para congelar sueldos

PBA adjudicó a C&S un nuevo contrato por USD 350 mil para ampliar CONTRAT.AR II

Los esfuerzos por el consenso total no alcanzaron y en nueve distritos hay internas

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET