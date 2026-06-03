Los 10 actores más malvados de Hollywood

En este relato, se destacan casos judiciales que van desde asesinatos hasta acusaciones de conductas inapropiadas.



Entre los nombres mencionados figura Stephen Collins, conocido por su rol protagónico en la serie Siete en el paraíso. En 2014 fue señalado por acusaciones de conductas sexuales inapropiadas con menores, lo que destruyó su carrera, aunque los hechos habían prescrito y no se iniciaron procesos penales.



Asimismo, Michael Jace, actor de la serie The Shield, condenado en 2014 por el asesinato de su esposa, cometido frente a sus propios hijos. Recibió una pena de cuarenta años a cadena perpetua.



También, Skylar DeLeon, ex actor infantil, quien en 2004 participó en el asesinato de la pareja Thomas y Jackie Hawks: los ató a un ancla de hierro y los arrojó al océano.



El actor Ryan Grantham, conocido por su participación en la serie Riverdale. En 2020 asesinó a su madre y había planeado un ataque contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau, por lo que fue condenado a cadena perpetua.