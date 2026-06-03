Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de junio de 2026 CAMBIOS

Nación abre la VTV a talleres privados, pero Buenos Aires se planta y no adhiere

Tras el fin de una cautelar judicial, Nación puso en marcha una reforma que busca terminar con la exclusividad de las plantas de VTV. Buenos Aires decidió no adherir.

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