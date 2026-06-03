3 de junio de 2026
CAMBIOS
Nación abre la VTV a talleres privados, pero Buenos Aires se planta y no adhiere
Tras el fin de una cautelar judicial, Nación puso en marcha una reforma que busca terminar con la exclusividad de las plantas de VTV. Buenos Aires decidió no adherir.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que permitirá a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores realizar controles vehiculares. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, busca ampliar la oferta de servicios, fomentar la competencia y terminar con la exclusividad de las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La implementación comenzó tras el levantamiento de una cautelar judicial que mantenía frenada la reforma. Desde este martes quedó habilitado el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una plataforma digital y gratuita donde podrán inscribirse los establecimientos que acrediten capacidad técnica y cumplan los requisitos exigidos por la normativa.
Sin embargo, el principal obstáculo para la aplicación plena del sistema es la adhesión de las provincias. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires ya adelantó que no acompañará los cambios impulsados por la Casa Rosada y mantendrá su esquema actual de VTV, por lo que los conductores bonaerenses no podrán acceder a las nuevas opciones habilitadas por la Nación mientras no exista una adecuación normativa.
La reforma también modifica los plazos de control para vehículos particulares. Los autos cero kilómetro deberán realizar la primera inspección a los cinco años de patentados, mientras que aquellos con hasta diez años de antigüedad deberán renovarla cada dos años. Los vehículos más antiguos continuarán con controles anuales.
En territorio bonaerense, la VTV para automóviles particulares tiene actualmente un costo de $97.057 con IVA incluido. Además, circular sin la verificación vigente puede derivar en multas que oscilan entre $568.800 y $1.896.000. Mientras el Gobierno nacional avanza con la desregulación y la apertura del mercado, la administración provincial se mantiene firme en sostener el modelo actual.