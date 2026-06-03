Mundial 2026: cómo y dónde ver los 104 partidos en Argentina

A menos de diez días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya se conoce cómo podrán seguir los argentinos los 104 partidos del torneo, una cifra récord tras la ampliación a 48 selecciones.



La oferta de transmisiones quedó dividida de manera desigual. Solo algunos servicios de pago ofrecerán acceso total a la competencia, mientras que las señales abiertas y otras plataformas emitirán una selección de encuentros, priorizando a la Selección argentina y a los principales equipos del mundo.



Cuatro opciones permitirán ver el 100% de los partidos. DSports, disponible en DIRECTV y DGO, será la señal principal y transmitirá todos los encuentros en vivo, con más de 900 horas de programación y enviados especiales desde las tres sedes. Paramount+ ofrecerá la totalidad de los partidos mediante un acuerdo de sublicencia con DSports, utilizando la misma imagen y relatos. Flow también sublicenció el paquete completo. Por su parte, Amazon Prime Video, a través del add-on de DSports, permitirá acceder a los 104 encuentros para sus suscriptores.



En cuanto a las coberturas parciales, TyC Sports emitirá 52 partidos, incluidos todos los de la Selección argentina, con fuerte presencia en la fase de grupos y continuidad en la etapa eliminatoria según el avance de los equipos. Telefe transmitirá 32 encuentros, con énfasis en Argentina, los seleccionados latinoamericanos y las potencias europeas, e incluirá varios partidos de la Albiceleste en la primera fase.



Disney+, mediante ESPN y su plan Premium, emitirá 30 partidos, también con presencia destacada de la Selección argentina y de las selecciones más convocantes. La TV Pública formará parte de la oferta de televisión abierta y sumará algunos encuentros clave del torneo, aunque los detalles finales de su programación se conocerán en los próximos días.



Según explicaron las distintas señales, esta fragmentación responde a los acuerdos de derechos audiovisuales que FIFA firmó con diferentes grupos empresariales. Quienes deseen seguir el Mundial completo sin perderse ningún partido deberán optar por alguna de las plataformas que cuentan con el paquete integral de transmisiones.



Los horarios de los encuentros ya comenzaron a difundirse y la fase de grupos comenzará el 11 de junio. Las señales irán actualizando sus grillas a medida que se definan los cruces eliminatorios y el recorrido de la Selección argentina en el certamen.