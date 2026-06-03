Habló el padre de Agostina, pidió respeto y aseguró que "hay muchos más involucrados"

Gabriel Vega encabezó una emotiva y contundente conferencia de prensa en la que reclamó respeto por la memoria de su hija Agostina y criticó duramente las primeras actuaciones judiciales en el caso de su femicidio.



Acompañado por sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, el hombre pidió un minuto de silencio en homenaje a la joven y exigió que el foco de la investigación y de la opinión pública permanezca en la víctima.



“Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella”, subrayó Alaniz, quien insistió en que se trata de una víctima y que cualquier escrutinio sobre su vida privada solo contribuye a revictimizarla.



Uno de los puntos centrales de la exposición fue la reconstrucción de los primeros pasos de la causa.



Los abogados explicaron que Claudio Barrelier, actual detenido y principal sospechoso, no fue investigado desde el minuto cero porque la denuncia inicial de la madre de Agostina orientó la búsqueda hacia una persona identificada sólo como “Franco”.



Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, detallaron.



Según expusieron, a partir de esa primera denuncia se ordenó localizar el domicilio y los antecedentes de ese hombre. Recién una semana después, cuando aparecieron los restos de Agostina en el barrio Ampliación Ferreyra y tras el testimonio del remisero que llevó a la adolescente hasta barrio Cofico, la investigación giró hacia la casa de Juan del Campillo al 878.



“En la primera denuncia no está el nombre. Aparece recién el domingo a la tarde como un buen amigo de la familia, posterior al remisero”, aclaró la abogada Alaniz.



Barrelier fue citado inicialmente en calidad de testigo. Solo el martes, tras una ampliación de la denuncia en la que la madre admitió haber mantenido mensajes con el acusado, la querella pidió su detención y allanamientos. Ese mismo día quedó preso.“Si al primer momento nos hubiesen dicho todo, hoy quizás la historia sería otra”, lamentó la querella.Gabriel Vega fue más directo al referirse a la madre de Agostina: “Cuando una denuncia es ambigua, no sabes para dónde encarar. Si vos tenés una pérdida de un hijo, tenés que decir todo desde un principio. Simple”. Y aclaró que no mantiene relación con ella: “Cada uno toma sus propias decisiones”.



Sobre Barrelier, el padre no ahorró calificativos: “No sé ni cómo llamarlo… El psicópata enfermo, hijo de mil putas. Porque no sé cómo describirlo, no tiene nombre”. También criticó que el imputado estuviera en libertad pese a un antecedente penal por privación ilegítima de la libertad de una joven, resuelto con una fianza de 5 millones de pesos en mayo de 2025.



Vega señaló además que “las personas que vivían en esa casa también son responsables” y adelantó que pedirá más imputaciones, entre ellas la de Soledad, dueña del Ford Ka utilizado para descartar el cuerpo.



“Ella debe responder. Vamos a pedir que sea imputada por encubrimiento”, anunció.Pese a las críticas a las primeras etapas de la pesquisa, el padre y sus abogados expresaron pleno respaldo al fiscal Raúl Garzón: “Nos sentimos respaldados por el fiscal Garzón. Él me dijo: ‘Yo la voy a encontrar a tu hija’. Y la encontró”. Confirmaron que seguirán trabajando “codo a codo” con él y que presentarán nuevos pedidos de imputación en las próximas horas.



Por último, pidieron que el caso no sea utilizado con fines políticos. “Los políticos acá no tienen nada que ver. No la buscaron, no vi a ninguno arremangado buscando a Agostina”, sentenció la abogada Alaniz. “Nosotros queremos justicia por Agostina. Que no haya más Agostinas en el país”.