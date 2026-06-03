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3 de junio de 2026
DRAMATICO

“Papá te amo mucho”: el mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña tras quedarse sola en Turquía

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi disfrutaban de su viaje por Japón y Maldivas, Magnolia Vicuña, de 8 años, quedó al cuidado de una niñera en Turquía junto a sus hermanos Rufina Cabré y Amancio Vicuña. Días después del regreso a la Argentina, Benjamín Vicuña compartió en sus redes el emotivo mensaje que su hija le escribió en una hoja: “Papá te amo mucho”, acompañado de un corazón y una carita sonriente

“Papá te amo mucho”: el mensaje de Magnolia a Benjamín Vicuña tras quedarse sola en Turquía
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En medio de la polémica que generó el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi, salió a la luz un conmovedor mensaje que su hija Magnolia le dejó a Benjamín Vicuña mientras permanecía sola en Turquía.

Según se conoció este miércoles, la actriz y el futbolista viajaron primero a Japón y luego continuaron hacia Maldivas, dejando a sus tres hijos Rufina Cabré (hija de Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio Vicuña, al cuidado exclusivo de una niñera en Turquía, sin la compañía de familiares cercanos. 
 

La situación generó fuertes cuestionamientos en las redes sociales sobre la responsabilidad parental de la China Suárez, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Días más tarde, los menores regresaron a Buenos Aires y se reencontraron con sus respectivos padres. 

Fue en ese momento que Benjamín Vicuña decidió compartir en sus historias de Instagram una imagen de una hoja manuscrita por Magnolia, donde la niña escribió con letra infantil: “Papá te amo mucho”, dibujó un corazón y una carita sonriente.
 

El actor acompañó la postal con una frase del escritor francés Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, en clara alusión al reencuentro de los hermanos y al fuerte vínculo que los une.

La publicación de Vicuña generó una ola de comentarios y reacciones en las redes, donde muchos celebraron el gesto de la pequeña y destacaron la emoción del reencuentro familiar, mientras otros volvieron a criticar la decisión de dejar a los niños solos en el exterior durante varios días.
 

Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi se han pronunciado públicamente sobre la polémica ni sobre el regreso de los niños a la Argentina.

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