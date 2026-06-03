Alejandra Majluf ingresó a GH

En una de las sorpresas más comentadas de la actual edición de Gran Hermano, la actriz Alejandra Majluf ingresó a la casa del reality de Telefe como reemplazo de Gladys “La Bomba” Tucumana, quien había renunciado al juego.



La llegada de la figura de los 90 generó expectativa y emoción entre los participantes, especialmente entre Andrea del Boca y Yanina Zilli, quienes tardaron en reconocerla por su cambio de imagen.



Majluf, nacida en Buenos Aires, consolidó su carrera en la década del 90 con ciclos infantiles en Canal 7 y papeles recordados en ficciones como "Clave del sol". Su personaje más popular fue “La Colada” en el programa Fax conducido por Nicolás Repetto, donde se destacó por su estilo irreverente y fresco. También participó en éxitos como Verano del 98, Casi ángeles y Esperanza mía, y en cine en films como Ay, Juancito, Interior, Eva y Lola, Cruzadas y Delicia.



Además de su trayectoria actoral, Majluf fue novia del músico Fito Páez.



Durante la pandemia se reinventó de manera radical: trabajó como remisera y creó el personaje de “La Chofera”, con el que realizaba entrevistas en redes sociales manteniendo el rol en todo momento. También es conductora, comediante y docente de actuación.



Vivió diez años en Madrid, donde gestionó un espacio cultural y dictó clases de teatro.



Al ingresar a Gran Hermano, Majluf explicó sus motivaciones con total sinceridad: “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”. Y agregó: “En mi vida he hecho de todo y siempre aprendí algo nuevo”.Su llegada ya generó comentarios en las redes por el emotivo reencuentro con Andrea del Boca, a quien admiraba desde siempre, y por la frescura que promete aportar a la casa en esta etapa avanzada del reality. Con su experiencia y humor, la actriz vuelve a demostrar que su versatilidad no tiene límites.