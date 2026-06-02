El plan de Milei no cierra: la recaudación acumula una caída de casi $5 billones
Un informe de IARAF indicó que la actividad mostró una mejora real del 1,7% en mayo, pero el acumulado de 2026 sigue en rojo. En los primeros cinco meses del año los ingresos tributarios registran una baja real del 4,9%, equivalente a una pérdida de casi $4,9 billones a valores actuales.
La recaudación tributaria nacional volvió a mostrar números positivos en mayo, pero el dato no alcanza para disipar las señales de enfriamiento que atraviesa la economía. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los recursos tributarios crecieron un 1,7% real interanual durante el quinto mes del año. Sin embargo, el acumulado de 2026 sigue reflejando una caída real del 4,9%, lo que representa una pérdida cercana a los $4,9 billones medidos a valores de mayo.
El trabajo, elaborado sobre datos de ARCA y bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,3%, muestra que la recuperación observada en mayo tiene un alcance limitado y convive con indicadores que continúan reflejando debilidad en la actividad económica y el consumo.
Uno de los datos más relevantes surge del comportamiento del IVA, el principal impuesto vinculado al nivel de actividad. Durante mayo registró una caída real del 8,1% respecto del mismo mes de 2025. Dentro de ese resultado, el IVA impositivo descendió 3,1%, mientras que el IVA aduanero cayó 18,7%.
La situación también se reflejó en los aportes y contribuciones a la seguridad social, que retrocedieron un 4,6% interanual en términos reales. Desde el IARAF atribuyen este comportamiento a la evolución del salario real y a la cantidad de empleo formal.
Los tributos más golpeados fueron los vinculados al comercio exterior. Los derechos de exportación registraron una caída real del 38,8%, afectados por la reducción de alícuotas, mientras que los derechos de importación retrocedieron 21,1% debido a una menor cantidad física de bienes importados.
Entre los pocos impuestos que mostraron mejoras se destacó Bienes Personales, con un incremento real del 46,6%, y Ganancias, que avanzó un 26% interanual impulsado por los pagos realizados por empresas que cerraron balances a fines de 2025.
La foto cambia parcialmente cuando se analiza el reparto de los recursos entre Nación y las provincias. Durante mayo, la masa de recursos que terminó en manos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires registró una mejora real del 8,8%, mientras que los fondos que quedaron para el Gobierno nacional mostraron una caída del 2,1%.
Traducido a pesos constantes, el informe estima que la Nación perdió durante mayo unos $291.065 millones, mientras que las provincias y la Ciudad ganaron alrededor de $644.840 millones.
Sin embargo, el panorama acumulado sigue siendo negativo para todos los niveles del Estado. Entre enero y mayo, la recaudación nacional total cayó 4,9% en términos reales. Si se excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la baja se reduce a 3,5%, aunque continúa mostrando una retracción significativa de los ingresos.
En ese período, los impuestos con mayores caídas fueron los derechos de exportación (-37,8%), los impuestos internos coparticipados (-17,8%) y los derechos de importación (-17,1%). Por el contrario, sólo dos tributos lograron exhibir incrementos reales: el impuesto a los combustibles, con una suba del 17,8%, y Ganancias, con un aumento del 5,5%.
El deterioro también impactó en las cuentas públicas. Según las estimaciones del IARAF, durante los primeros cinco meses de 2026 la Nación perdió recursos por más de $4,1 billones en términos reales, mientras que las provincias y la Ciudad registraron una merma de $778.329 millones. En conjunto, la pérdida de recaudación asciende a $4,88 billones.
Los datos muestran que, pese a la mejora puntual observada en mayo, la economía todavía no logra recuperar los niveles de actividad necesarios para recomponer la recaudación. La persistente caída del IVA y de los aportes a la seguridad social aparece como una señal de alerta sobre la evolución del consumo y del mercado laboral, dos variables clave para medir la velocidad de la recuperación económica.