Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2026 ALERTA

El plan de Milei no cierra: la recaudación acumula una caída de casi $5 billones

Un informe de IARAF indicó que la actividad mostró una mejora real del 1,7% en mayo, pero el acumulado de 2026 sigue en rojo. En los primeros cinco meses del año los ingresos tributarios registran una baja real del 4,9%, equivalente a una pérdida de casi $4,9 billones a valores actuales.

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