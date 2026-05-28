Apps
Jueves, 28 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
28 de mayo de 2026
PREOCUPACIóN

Morosidad: El FMI pide que Milei apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales

El organismo hizo hincapié en la cantidad de usuarios endeudados y pidió que el gobierno argentino supervise más fuertemente a las empresas.

Morosidad: El FMI pide que Milei apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales
Compartir

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el gobierno argentino apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales y empresas fintech debido al alto porcentaje de morosidad que registran esas empresas, que operan por fuera del sistema bancario.

En un tramo de su staff report, el organismo de crédito internacional instó a la administración de Javier Milei a supervisar más fuertemente a estas empresas (Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras), ya que el crecimiento de las deudas hizo que la morosidad llegara a su récord en más de dos décadas.

“Continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”, advirtió el Fondo en su informe.

El organismo apuntó a la necesidad de “monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”.

El FMI hace notar en su trabajo que el crédito no bancario equivale al 15% del total y, aunque destacó los avances del gobierno mileísta en el fortalecimiento del mercado de capitales, advirtió que puede llevar más tiempo del esperado, dada la “larga historia de inestabilidad” de la Argentina.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

“LA MOTOSIERRA MATA”

“Jodete Milei”, la definición de Kicillof frente al ajuste libertario en salud

El gobernador bonaerense lanzó la rama sanitaria del MDF en La Plata y fustigó al gobierno nacional. Insistió en que hace falta construir “una alternativa real, potente y militante” para 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La Provincia activó el pago de sueldos: cuándo cobran estatales y docentes bonaerenses

La orden de Kicillof a sus funcionarios bonaerenses para el Mundial 2026 de fútbol

Diputados: rechazo a la eliminación de Zona Fría y cambios en Magistratura

Recolección en PBA: poder y basura

Ante el silencio oficial, la Legislatura quiere información sobre la deuda con proveedores

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET