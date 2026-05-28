Volver | La Tecla Nacionales 28 de mayo de 2026 PREOCUPACIóN

Morosidad: El FMI pide que Milei apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales

El organismo hizo hincapié en la cantidad de usuarios endeudados y pidió que el gobierno argentino supervise más fuertemente a las empresas.

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