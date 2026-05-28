28 de mayo de 2026
PREOCUPACIóN
Morosidad: El FMI pide que Milei apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales
El organismo hizo hincapié en la cantidad de usuarios endeudados y pidió que el gobierno argentino supervise más fuertemente a las empresas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el gobierno argentino apriete las clavijas sobre las billeteras virtuales y empresas fintech debido al alto porcentaje de morosidad que registran esas empresas, que operan por fuera del sistema bancario.
En un tramo de su staff report, el organismo de crédito internacional instó a la administración de Javier Milei a supervisar más fuertemente a estas empresas (Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras), ya que el crecimiento de las deudas hizo que la morosidad llegara a su récord en más de dos décadas.
“Continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión, dadas sus implicancias para la volatilidad del fondeo y la extensión del crédito de más largo plazo”, advirtió el Fondo en su informe.
El organismo apuntó a la necesidad de “monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”.
El FMI hace notar en su trabajo que el crédito no bancario equivale al 15% del total y, aunque destacó los avances del gobierno mileísta en el fortalecimiento del mercado de capitales, advirtió que puede llevar más tiempo del esperado, dada la “larga historia de inestabilidad” de la Argentina.