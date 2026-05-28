Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de mayo de 2026 INTERNA ATR

Senador oficialista volvió a cuestionar a Kicillof: “Está mal sacarles la comida a los pibes”

El senador volvió a lanzarle dardos al gobernador bonaerense. Reclamó que deje de hacer “obras que no son urgentes” y priorice la emergencia. “Que ponga la guita donde la tiene que poner”, dijo.

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