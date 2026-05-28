28 de mayo de 2026
INTERNA ATR
Senador oficialista volvió a cuestionar a Kicillof: “Está mal sacarles la comida a los pibes”
El senador volvió a lanzarle dardos al gobernador bonaerense. Reclamó que deje de hacer “obras que no son urgentes” y priorice la emergencia. “Que ponga la guita donde la tiene que poner”, dijo.
El senador provincial Mario Ishii, que asumió en diciembre del año pasado, cuestionó con dureza al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le reclamó que deje de hacer “obras que no son urgentes” y le dé prioridad a la salud.
De esta manera suma un nuevo capítulo la interna en el peronismo bonaerense, que se viene manifestando en múltiples ámbitos, como en la reciente puja por la conformación de las comisiones en el propio Senado provincial.
Durante un acto en un centro de adultos mayores de José C Paz, distrito que gobernó hasta el momento de asumir su banca, Ishii, cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que no está “enojado” con el mandatario bonaerense, pero que sí le señala “los errores que está cometiendo”.
“Sacarles la comida de las escuelas a los pibes está mal”, puntualizó Ishii, en referencia a la suspensión por tres meses del programa MESA Bonaerense. También apuntó a la falta de vacunas. “Hoy tenemos al 90% de gente sin poder vacunarse contra la gripe en José C Paz”, dijo. “Esto nunca pasó en 25, 30 años que llevo haciendo política. Es un descuido de parte del gobierno nacional y el provincial, que no toman las medidas para resolver el problema.”
El legislador recordó que presentó en el Senado sendos proyectos para declarar la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Y, ante una consulta periodística, dijo que Kicillof no lo llamó a partir de esas iniciativas.
“Pero tampoco me interesa que me llame. Me interesa que cumpla con lo que dice la ley”, subrayó.
“Que le dé la salud a la gente, que es lo más importante. Que se deje de hacer obras que no son urgentes y que ponga la guita donde tiene que ponerla, que es en darle comida a la gente, en ayudar a la gente con los medicamentos que no puede comprar y en las vacunas”, reclamó Ishii. “A mí no me interesa que sea de mi partido o de otro partido. Si soy senador por la gente, yo tengo que defender a la gente, como lo hice siempre.”