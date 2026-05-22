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22 de mayo de 2026
DRAMATICO

Explosión e incendio en una subestación de Edesur dejó a miles de usuarios sin luz

Un transformador se quemó y provocó un apagón masivo que afectó a más de 100 mil usuarios en la Ciudad y el conurbano

Explosión e incendio en una subestación de Edesur dejó a miles de usuarios sin luz
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Un incendio seguido de una explosión en una subestación de Edesur provocó un apagón masivo durante la madrugada de este viernes y dejó a más de 100 mil usuarios sin suministro eléctrico en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
 

El incidente ocurrió en la subestación Centenario, ubicada en el barrio porteño de Caballito, donde un transformador explotó cerca de las 3 de la mañana y generó un importante operativo de emergencia. Varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras personal técnico de la empresa realizaba maniobras para restablecer el servicio.
 

Los cortes afectaron principalmente a Caballito, Villa Crespo, Almagro, La Paternal y Villa General Mitre, aunque también se registraron problemas en localidades del sur del conurbano como Quilmes, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Ezeiza. 
 

De acuerdo con la información difundida por la compañía, el pico de usuarios afectados superó los 100 mil clientes sin energía. Con el correr de la mañana, el número comenzó a disminuir a medida que avanzaban las tareas de reconexión. La empresa aseguró que el suministro sería restablecido “en etapas” y pidió disculpas por las molestias ocasionadas.
 

El SAME confirmó que no hubo heridos ni personas asistidas por el incendio, mientras que vecinos de la zona describieron escenas de oscuridad total en distintos sectores de la Ciudad. El episodio volvió a poner el foco sobre el estado del sistema eléctrico en el área metropolitana y los reiterados problemas de suministro registrados en los últimos años.

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