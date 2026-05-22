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22 de mayo de 2026
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China Suárez declaró a favor de Icardi en la causa por la custodia de sus hijas

La actriz y actual pareja del futbolista presentó un testimonio en Turquía en el que lo describe como “un muy buen padre” y asegura que existe un “entorno familiar saludable”

China Suárez declaró a favor de Icardi en la causa por la custodia de sus hijas
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En medio de la dura disputa judicial que mantiene con Wanda Nara por la restitución internacional de sus hijas Francesca e Isabella, salió a la luz el testimonio que María Eugenia “China” Suárez brindó a favor de Mauro Icardi en los tribunales de Turquía.
 

Según un documento, la famosa se presentó como testigo del delantero del Galatasaray y realizó una fuerte defensa de su rol como padre.
 

Asimismo, en su declaración, aseguró que  el deportista “es un muy buen padre”, que se ocupa “muy bien” tanto de sus hijas como de los tres herederos que ella tiene de una relación anterior (dos de edades similares a Francesca e Isabella, y un varón de cinco años). Afirmó además que sus hijos llaman “papá” a Icardi y que la relación del futbolista con todos los niños es “excelente”.
 

“Existe un entorno familiar saludable y con planes a futuro para todos los niños”, expresó la actriz, quien además presentó fotografías y videos como prueba de los buenos momentos que comparten las hermanas Suárez con las hijas de Icardi y Nara.
 

La declaración de China Suárez se produce en el marco de la demanda iniciada por Icardi en Turquía para lograr la restitución internacional de sus hijas, quienes actualmente viven en Buenos Aires con su madre.
 

Días atrás, el propio Icardi había realizado un fuerte descargo público tras el título del Galatasaray, donde volvió a acusar a Wanda Nara de intentar separarlo de sus hijas mediante “falsas denuncias” y “mentiras”.
 

La causa por la custodia de Francesca e Isabella sigue abierta y sin resolución definitiva.

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