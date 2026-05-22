Christian Petersen fue internado nuevamente

A solo cinco meses de su grave descompensación en la Patagonia, el chef Christian Petersen volvió a ser internado, generando profunda preocupación entre sus colegas, amigos y seguidores.



El referente de la gastronomía argentina ingresó durante la noche del jueves a la guardia del Hospital Alemán, donde fue asistido de inmediato.



Tras estabilizar su cuadro, los médicos decidieron su traslado al pabellón psiquiátrico para continuar con su atención especializada.



Según la información que trascendió, Petersen habría sufrido un brote psicótico. Hasta el momento, el sanatorio no ha emitido ningún parte médico oficial sobre su estado de salud.



Este nuevo episodio ocurre apenas cinco meses después del dramático incidente que vivió el chef en diciembre de 2025, cuando se descompensó durante una expedición en el cerro Lanín, en la Patagonia.



En aquella oportunidad, Petersen permaneció 26 días internado, varios de ellos en terapia intensiva, primero en San Martín de los Andes y luego en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde recibió el alta el 6 de enero de 2026.



El chef había retomado recientemente sus actividades habituales en la cocina y había compartido públicamente su proceso de recuperación, agradeciendo el apoyo recibido.



Se espera que en las próximas horas el Hospital Alemán brinde información oficial sobre la evolución del estado de salud de Christian Petersen.