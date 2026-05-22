Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

UT Chapadmalal: entre trascendidos sobre despidos y el avance hacia la privatización del complejo

Tras la difusión de resoluciones internas que dispondrían el pase a disponibilidad de la planta permanente y la baja de contratados, gremios estatales denuncian un inminente vaciamiento de la Unidad Turística Chapadmalal. Desde el Ejecutivo nacional ratifican la intención de concesionar el predio al sector privado, aunque aún no se oficializaron los pliegos de licitación.

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