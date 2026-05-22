Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El oficialismo marplatense entre cruces, acusaciones y un debate ideológico

El primer tratamiento del proyecto de La Libertad Avanza para derogar la Ordenanza 25.125 expuso una profunda grieta en el Concejo Deliberante. Entre reproches por la transparencia, acusaciones de crear "relatos" e inesperados desmarques dentro del propio interbloque oficialista, el expediente quedó congelado a la espera de informes técnicos del Ejecutivo.

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