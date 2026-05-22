22 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Rocío Fernández: "Se necesita un abordaje moderno, y adaptado a la realidad del distrito"
Frente a los reclamos de los vecinos, los alcaldes del Conurbano impulsan una ley que les permita tener un mayor control sobre la policía. En este contexto, la secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández, fue una de las impulsoras de la policía local en el distrito que comanda Sujarchuk y tiene gran conocimiento sobre la materia.
La secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández, fue una de las impulsoras de la policía local en el distrito que comanda Sujarchuk y tiene gran conocimiento sobre la materia. Sostuvo que el encuentro convocado por Alonso surge por una necesidad que comparten muchos intendentes y secretarios de seguridad de distintos partidos, con el fin de “actualizar el marco normativo de seguridad en la Provincia y reconocer el rol activo que tienen los municipios en la prevención del delito”.
Sostuvo que la elección de Escobar como sede del encuentro no fue azarosa, sino que se dio por la “experiencia con la Policía Municipal, que es tomada como referencia para pensar una seguridad moderna con soportes tecnológicos, con más herramientas para los municipios, mayor autonomía y una política de Estado”.
También aseguró que los funcionarios entienden que “la seguridad necesita un abordaje moderno, articulado y adaptado a la realidad de cada distrito. Los municipios son el primer mostrador frente al vecino y muchas veces quienes reciben la demanda inmediata ante situaciones de inseguridad. La idea es que exista una ley provincial que reconozca esa realidad, otorgue herramientas, defina competencias, administre la financiación y garantice coordinación con la Provincia”.
Fernández subrayó que desde la llegada de la policía municipal a Escobar hubo resultados concretos: “La reducción de algunos delitos, en particular robo/hurto automotor, que bajó un 55 % del 2024 al 2025, y de delitos contra la propiedad, que disminuyeron un 43.3 % desde la creación de la Policía Municipal. Es más presencia en los barrios y una articulación mucho más eficiente entre monitoreo, móviles y tecnología”.
Destacó que la Provincia demuestra “voluntad de trabajar de manera articulada con los municipios y de abrir una discusión necesaria sobre cómo modernizar el sistema de seguridad. La convocatoria de Alonso fue una señal importante, porque permitió escuchar experiencias de gestión y comenzar a construir consensos con intendentes de distintos espacios”.
“Entendemos que el camino correcto es profundizar el trabajo conjunto entre Provincia y municipios, compartir información, coordinar recursos y fortalecer las herramientas preventivas en cada distrito”, cerró la funcionaria.