Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

Rocío Fernández: "Se necesita un abordaje moderno, y adaptado a la realidad del distrito"

Frente a los reclamos de los vecinos, los alcaldes del Conurbano impulsan una ley que les permita tener un mayor control sobre la policía. En este contexto, la secretaria de Seguridad de Escobar, Rocío Fernández, fue una de las impulsoras de la policía local en el distrito que comanda Sujarchuk y tiene gran conocimiento sobre la materia.

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