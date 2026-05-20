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20 de mayo de 2026
HERMOSO

Reubicaron al elefante marino que apareció en Ensenada

El animal, de gran tamaño, interrumpió el tránsito durante varias horas y se acercó incluso a una camioneta de la Fundación Temaikén

Reubicaron al elefante marino que apareció en Ensenada
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Un inesperado protagonista irrumpió este martes en el camino que une Ensenada con Isla Santiago. Un enorme elefante marino apareció en plena calzada, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, y obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito mientras especialistas intentaban contenerlo.
 

Según informaron desde el Municipio de Ensenada, el animal ya había sido avistado el día anterior en la zona del puente, pero luego  avanzó sobre la ruta y generó la mayor conmoción.  Además se acercó incluso a una camioneta de la Fundación Temaikén que participaba del operativo.
 

Personal de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, guardaparques y especialistas de Temaikén trabajaron coordinadamente para reubicar al animal y guiarlo de nuevo hacia el agua. 
 

La escena, que reunió a varios curiosos en el lugar, se volvió viral en las redes sociales por lo inusual del avistamiento en una zona urbana.
 

No es la primera vez que elefantes marinos aparecen en la región del Río de la Plata. En los últimos años se registraron avistamientos similares en Berisso, el Río Santiago y el Arroyo El Gato, aunque ninguno había generado tanto impacto como este.
 

Por el momento, el animal ya fue devuelto a su hábitat natural y no se reportaron heridos ni daños. 
 

Un episodio que, más allá de la curiosidad, recuerda la cercanía de la fauna silvestre con las zonas habitadas de la costa bonaerense.

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