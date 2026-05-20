Marcelo Tinelli vuelve al fútbol con un nuevo ciclo mundialista

Marcelo Tinelli presentó oficialmente el nuevo ciclo que encabezará para la cobertura del Mundial 2026 y se mostró emocionado por regresar al universo del fútbol, ámbito donde comenzó su carrera en los medios.



El conductor participó del lanzamiento acompañado por periodistas y productores del proyecto, además de una comunicación especial con Daniel Hadad desde Estados Unidos, sede principal de la próxima Copa del Mundo. Durante el evento, Tinelli destacó el valor personal que tiene este regreso al periodismo deportivo y aseguró que vuelve a conectarse con una pasión que marcó gran parte de su vida.



La propuesta combinará streaming, entrevistas y contenidos especiales desde Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones del torneo. Tinelli estará al frente de programas vinculados al detrás de escena del Mundial y a la actualidad futbolística.



En la presentación, el conductor recordó sus inicios como cronista deportivo y habló sobre el entusiasmo que le genera afrontar este nuevo desafío en plena era digital. También remarcó la importancia de reinventarse y adaptarse a las nuevas formas de comunicación y consumo de contenidos.



Con este proyecto, Marcelo Tinelli volverá a tener un rol central ligado al fútbol y buscará acercar una mirada distinta sobre el Mundial 2026, combinando entretenimiento, actualidad y entrevistas exclusivas.