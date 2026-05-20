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20 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Repechaje en Gran Hermano

Los jugadores de la casa tuvieron que confesar públicamente a quiénes de los eliminados les gustaría ver regresar

Repechaje en Gran Hermano
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La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en una de las más esperadas del ciclo.
 

Los participantes que aún permanecen en la casa debieron revelar, frente a todos y sin filtro, a quiénes de los eliminados les gustaría que regresen al juego.
 

Según el formato anunciado, cuatro exconcursantes tendrán una nueva oportunidad: dos ingresarán por el voto telefónico del público y los otros dos gracias al Golden Ticket que otorgará la producción.
 

Uno por uno, los jugadores expusieron sus preferencias. Cinzia Francischiello eligió a Sol y Danelik. Yanina Zilli optó por Martín y Brian Sarmiento. Emanuel Di Gioia se inclinó por Lucero. Luana Fernández también eligió a Martín. Manuel Ibero quiso el regreso de Lola, Lolo y Nazareno. Eduardo Carrera votó por Lucero. Juanicar se decantó por Yipio. Franco Zunino pidió a Martín y Tomy. Titi Tcherkaski eligió a Lolo y Lola. Pincoya apostó por Danelik y Kennys. Tamara Paganini prefirió a Nazareno y Danelik.
 

Los nombres que más se repitieron y que se posicionan como favoritos son Martín, Danelik, Lucero, Lola y Lolo Poggio.
 

La definición final quedará en manos del público y de la producción, que con los Golden Tickets podría dar un giro inesperado al juego.
 

El repechaje llega en un momento caliente del reality: apenas días atrás se vivió la fuerte eliminación de Danelik, que terminó con gritos, insultos y una pelea entre los grupos. Además, en las últimas horas trascendió que la joven habló de su romance con Brian Sarmiento tras salir de la casa.
 

La gala también incluyó la entrega de los premios Martín Fierro dentro de la casa, otro momento destacado de la noche. Ahora todo depende del voto de la gente y de la decisión de la producción. 

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