Julio Iglesias contra Yolanda Díaz: el cantante querella a la vicepresidenta por injurias y calumnias

El legendario cantante Julio Iglesias decidió ir hasta las últimas consecuencias. Según informaron fuentes judiciales y el propio entorno del artista, interpondrá en las próximas horas una querella ante el Tribunal Supremo por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



El paso se produce después de que fracasara el acto de conciliación previo obligatorio, celebrado en un juzgado de Madrid. Representantes legales de Iglesias y de la vicepresidenta estaban citados, pero Díaz se negó a retractarse de los comentarios que realizó en redes sociales y en entrevistas televisivas respecto a la denuncia por presuntos abusos sexuales que varias exempleadas interpusieron contra el cantante (denuncia que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por falta de competencia).



Los abogados de Iglesias, encabezados por el penalista José Antonio Choclán, consideran que las expresiones de la dirigente de Sumar resultan “injuriosas y calumniosas”.



En febrero pasado, el artista ya había presentado una demanda de conciliación en la que exigía a Díaz una rectificación pública, el reconocimiento explícito del daño causado a su honor y una indemnización por los perjuicios reputacionales.



La vicepresidenta, por su parte, rechazó cualquier retractación. Según trascendió, respondió que “ya no nos callamos”, manteniendo su posición sobre las denuncias laborales y las acusaciones que vinculaban a Iglesias con una supuesta “estructura de poder basada en la agresión permanente” y condiciones de “esclavitud” para sus empleadas.



Al estar Yolanda Díaz aforada como vicepresidenta del Gobierno, la querella deberá tramitarse directamente en el Tribunal Supremo. De prosperar la causa, podría derivar en un juicio oral de alto perfil político y mediático.



Por el momento, ni el entorno de Iglesias ni Moncloa han realizado declaraciones oficiales más allá de confirmar el fracaso de la conciliación y el avance de la querella.



El caso reabre un capítulo que parecía cerrado tras el archivo de la denuncia original contra el cantante y genera un nuevo foco de tensión entre el mundo del espectáculo y el Gobierno de coalición español.



Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Supremo admite a trámite la querella y cómo evoluciona este escándalo que ya sacude la farándula internacional.