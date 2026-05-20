¿Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a vivir en Argentina? El futuro del delantero entra en fase decisiva

El futuro de Mauro Icardi se definirá en las próximas semanas. El Galatasaray, club donde milita desde 2022, ya le presentó una oferta formal de renovación por una temporada, con opción de extensión automática según la cantidad de partidos que dispute. Sin embargo, el acuerdo incluye una fuerte reducción salarial: de los 10 millones de euros que percibe actualmente, pasaría a cobrar la mitad.



El agente del delantero, Elio Letterio Pino, se reunió con el presidente del club turco, Dursun Özbek, y reconoció que “hay algunos obstáculos con respecto a la extensión del contrato”. “Las conversaciones continúan”, afirmó el representante, según trascendió en la prensa de Estambul.



Medios turcos como Fanatik explicaron que la postura del Galatasaray responde a su política de sostenibilidad financiera, la edad del jugador (Icardi tiene 33 años) y criterios de rendimiento.



El argentino, por su parte, pretende un vínculo más largo y mantener un rol protagónico en el equipo, algo que podría verse afectado por la llegada de nuevos delanteros. En paralelo a las negociaciones deportivas, resurgen los rumores sobre un posible retorno de Icardi al fútbol argentino.



Su representante se encargó de aclarar las versiones que lo vinculan directamente con River Plate, aunque no descartó del todo un regreso al país.



En el plano personal, la China Suárez juega un rol clave. Según el entorno del jugador, la actriz y modelo ya expresó sus pretensiones: ante una eventual salida de Turquía, sus dos opciones preferidas son Argentina o Italia.



Por el momento no hay definiciones. Icardi deberá elegir entre renovar en Turquía con menos dinero y bajo presión deportiva, o explorar otras opciones que le permitan volver a vivir en Argentina, un escenario que ilusiona a muchos hinchas pero que todavía no tiene confirmación oficial.